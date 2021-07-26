26 июля 2021, 10:36
Жители краснодарского микрорайона остались без света после аварии
Более 3,2 тысячи жителей Пашковского микрорайона Краснодара остались без электричества в связи с аварийными отключениями трансформаторных подстанций.
Авария на электросетях в Пашковском микрорайоне Краснодара произошла сегодня около 07.45 мск. Из-за повреждения на линии отключились 49 трансформаторных подстанций, сообщила городская Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
По данным ЕДДС, без света остались более 3,2 тысячи человек, живущих в 10 многоэтажных и 573 частных домах, сообщает "Кубань 24".
Бригада рабочих уже приступила к устранению последствий аварии, информирует "Югополис".
"Жители сочинского села остались без света и воды после схода селя", "18 тысяч жителей Кубани попали в зону отключения электричества", "Жители Кубани возмущены длительными отключениями электричества".
Автор: "Кавказский узел"
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