ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

26 июля 2021, 10:36

Жители краснодарского микрорайона остались без света после аварии

Более 3,2 тысячи жителей Пашковского микрорайона Краснодара остались без электричества в связи с аварийными отключениями трансформаторных подстанций.

Авария на электросетях в Пашковском микрорайоне Краснодара произошла сегодня около 07.45 мск. Из-за повреждения на линии отключились 49 трансформаторных подстанций, сообщила городская Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

По данным ЕДДС, без света остались более 3,2 тысячи человек, живущих в 10 многоэтажных и 573 частных домах, сообщает "Кубань 24".

Бригада рабочих уже приступила к устранению последствий аварии, информирует "Югополис".

Примечание:

"Жители сочинского села остались без света и воды после схода селя", "18 тысяч жителей Кубани попали в зону отключения электричества", "Жители Кубани возмущены длительными отключениями электричества".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 июля 2021, 09:41

26 июля 2021, 08:45

26 июля 2021, 07:41

26 июля 2021, 06:51

26 июля 2021, 06:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи