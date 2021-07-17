Инициатива по раздаче воды махачкалинцам обернулась критикой в адрес мэрии

17 июля 2021, 20:07

Пользователи Instagram сочли пиаром и уходом от решения реальных проблем идею мэрии Махачкалы бесплатно раздавать бутилированную воду в жару. Горожанам важнее чистая вода из-под крана и стабильное электроснабжение, указали критики инициативы.

Мэрия Махачкалы в связи с ожидающейся жарой решила решила продолжить июньскую акцию с раздачей воды горожанам. "Начиная с воскресенья 18.07.2021 года будет возобновлена раздача холодной бутилированной воды, как и в жаркие июньские дни", - сообщила сегодня городская администрация на своей странице в Instagram.

Публикация сопровождается фотографией уличного холодильника с бутилированной водой и надписью "администрация города Махачкалы".

Читатели паблика призвали мэрию обратить внимание на другие проблемы. "Пусть лучше горожанам чистую воду в краны подают", - написал iakhiaevramil. Его комментарий собрал 20 "лайков" и стал одним из самых популярных. "Вы нам дайте в краны чистую воду, а вот этого не нужно. Мы каждый день 50-100 рублей тратим на питьевую воду, потому что из-под крана течет вонючая", - возмутилась banti.

"Салман [Дадаев], не раздавай да эту воду - лучше сделай так, чтобы свет каждый день не отключали и воду. Кондиционер люди хотят включить и воду со своего крана, а там нет ни света, ни воды", - обратился к мэру Махачкалы geevorg_. "Ага ,и приготовьтесь без света сидеть - опять трансформатор полетит, а вы пейте воду и помалкивайте", - прокомментировал инициативу мэрии пользователь abidulia. "Каждый день отключают электричество то там, то здесь", - указал тот же пользователь в другом комментарии.

7 июля сильный ливень затопил улицы Махачкалы, в результате в городе образовались пробки, а в некоторых районах города и пригородных поселках было отключено электричество и водоснабжение. 9 июля мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в мэрию продолжают поступать жалобы горожан на отсутствие света и бездействие сотрудников и руководства филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". По закону, отключения света должны быть устранены в течение суток, подтвердили в "Мониторе ЖКХ" обоснованность жалоб местных жителей.

"Лучше бы кондиционеры в маршрутках предусмотрели. Им в их иномарках не понять, каково в этой адовой коробке", - написал lisichka_lingerie, собрав 16 "лайков". "Лучше бы улицы водой поливали", - призвал achuda1. "Пусть лучше <полицейские> не заставляют носить <...> маски в такую жару. На рынке выборочно ищут жертву, наглым образом фотографируют, <...> ведут в отделение, чтобы протокол написать. Им план по протоколам лишь бы выполнить. Так они нагло ведут себя на рынках", - возмутился gsi_1704.

У акции, которую анонсировала мэрия, нет особого повода, потому что нынешняя жара обычна для Дагестана, указали пользователи соцсети. "Вы серьезно? В Дагестане плюс 35 - это норма в середине лета. Такую сенсацию делают. По большому счету, это кости, которые бросают чинуши народу, дабы исправить о себе мнение - мол, о народе думают. А то, что вагон проблем у города, и одна из первых - Ак-Гёль осушаемый, это мелочи", - сыронизировал parfart_.

Активисты в Махачкале неоднократно протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гёль. Так, 8 октября 2020 года жители столицы Дагестана потребовали прекратить застройку озера, а активисты движения "Город наш" пригрозили властям региона акциями протеста. 12 января Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск активистов движения, требовавших снять с кадастрового учета восемь земельных участков, которые частично или полностью расположены на территории водной глади озера Ак-Гёль в Махачкале.

"Для нашего климата плюс 35 разве много? Раньше каждое лето под 40 было в июле", - указал и biznes_man05. "Раньше и город был зеленый, и море чище, и парки больше", - добавил arslanhasaev05. "Может быть, деревья не нужно так лихо вырубать больше?" - обратился к мэрии magomedov_i_partnery.

Реального значения акция мэрии не имеет, поскольку воду очень быстро разберут из холодильников, считают читатели паблика. "На сколько минут она там остается?" - с иронией задал вопрос ruslan_ramazanoov. "Плюс-минус час", - ответил prosto_zainu. "[Вода исчезнет] после [того,] как видео снимут", - предположил murad05r.

"Нигде не видела в Махе (Махачкале. - Прим. "Кавказского узла"), чтоб в жару холодную воду раздавали. А в магазинах, наоборот, подняли цены", - заявила risalat861. "Еще ни разу не видел, чтобы в холодильнике [мэрии] вода была", - написал и qwertyuio0595. "И смысл этой акции вообще не понимаю. Мэр - и такой ерундой занимается. Где решение реальных проблем?" - заявил тот же пользователь в другом комментарии.

В начале июля горожане, в частности, жаловались, что улицы Махачкалы регулярно оказываются затопленными после дождей, и городским властям следует решить проблему неработающей ливневой канализации, не дожидаясь новых осадков. Очистка и восстановление ливневок проводились в прошлом году и этой весной, отчиталась мэрия.

Некоторые пользователи при этом поддержали мэрию. "Спасибо. Очень приятное нововведение". - написала taty_ana98. "Респект, что о народе думают", - высказалась majorka_dagestana. "Главное думать, а не делать", - с иронией ответил на это пользователь achuda1. "Нет доверия к власти. Тем более к администрации [города]", - резюмировал iakhiaevramil.

За шесть часов, к 20.07 мск 17 июля, эта публикация собрала 1115 "лайков" и 78 комментариев. У паблика мэрии Махачкалы 430 тысяч подписчиков.