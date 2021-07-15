Грузинские врачи встревожены ростом заболеваемости COVID-19 среди детей

15 июля 2021, 20:22

Около 300 детей проходят лечение от коронавирусной инфекции в больницах Грузии, все большему числу несовершеннолетних требуется интенсивная терапия. Сдержать распространение коронавирусной инфекции среди детей могут вакцинация старших членов семьи и ношение масок, указали грузинские врачи.

Как писал "Кавказский узел", индийский штамм коронавируса все шире распространяется среди детей в Грузии, в стране пришлось мобилизовать дополнительные детские койки, которые во время второй и третьей волн эпидемии были практически пусты, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Грузия стоит на пороге четвертой волны коронавируса, заявил главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

Власти Грузии с 1 июля отменили ограничения на передвижение в ночное время, а с 22 июня перестало действовать требование об обязательном ношении масок на улице. При этом в Грузии распространяется индийский штамм коронавируса, который более заразен, чем другие штаммы, в том числе для детей.

Число детей, заболевших коронавирусной инфекцией, растет, сообщила сегодня заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. "Дополнительные детские койки и детские отделения в больницах были добавлены, потому что не хватало мест (для детей). Это первый раз в истории пандемии, когда мы должны добавлять детские кроватки", - перевел слова замминистра "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

В Грузии госпитализировано около 300 несовершеннолетних с коронавирусом, заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании "Формула". Она отметила, что Минздрав Грузии готовит инфраструктуру, мобилизует медперсонал, чтобы быть готовыми к августу, когда, по прогнозам специалистов, индийский штамм полностью сменит британский. "Родителям важно максимально оградить детей. Нужна социальная дистанция и маски для защиты детей от инфицирования", - сообщила Тикарадзе.

Состояние троих новорожденных детей, инфицированных коронавирусом, остается критическим, сообщила медицинский директор детской больницы Цицишвили Майя Чхаидзе. "Трое пациентов находятся на искусственном дыхании, у одного из детей состояние ухудшилось", - перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова в эфире "Рустави 2".

По ее словам, в реанимационном отделении детской поликлиники Цицишвили находятся 19 детей, состояние их среднее. Всего в клинике проходят лечение 67 детей с COVID-19.

Количество инфицированных с COVID-19 детей в отделениях интенсивной терапии резко возросло, сообщил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. "По сравнению с предыдущими неделями не только увеличилось количество больных, но, что наиболее важно, увеличилась доля тяжелобольных пациентов. Резко выросло количество детей, нуждающихся в интенсивной терапии и реанимации. С 26 февраля 2020 года такого потока в отделении реанимации не было, дети не проходили искусственную вентиляцию легких", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Он напомнил, что единственный способ предотвратить заражение детей - это вакцинировать старших членов семьи. "Существующие сегодня контакты являются домашними и являются основным источником инфекции. Дети заражаются не в детском саду, не в школе. Это инфекция, полученная от членов семьи", - сказал Чхаидзе. Также он подчеркнул, что ношение масок способно сдержать распространение вируса.

За последние сутки в Грузии выявлено 1398 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались. С начала пандемии выявлено 382 734 случая заражения коронавирусом, 5503 пациента умерли. Вакцинацию прошли 324 802 человека, 7 228 - за последние сутки, следует из информации на правительственном сайте stopcov.ge.

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