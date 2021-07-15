Заза Гахеладзе освобожден из тюрьмы в Южной Осетии

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал Зазу Гахеладзе по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Гражданина Грузии обменяли на жителя Южной Осетии Вадима Гобозова. Освобождение Гахеладзе поднимает рейтинги грузинской патриархии, рухнувшие в связи с беспорядками на акции противников ЛГБТ в Тбилиси, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля 2020 года, по данным КГБ Южной Осетии, Заза Гахеладзе открыл огонь при задержании и несколько раз выстрелил в пограничников, которые ответным огнем ранили его в ногу, после чего задержали. По данным южноосетинской стороны, Гахеладзе была оказана медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Служба госбезопасности Грузии осудила действия южноосетинских силовиков.

Родственники и односельчане раненного южноосетинскими пограничниками гражданина Грузии Зазы Гахеладзе усомнились в версии, что он стрелял из охотничьего ружья в пограничников. 5 февраля Верховный суд Южной Осетии приговорил его к 12 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы и посягательстве на жизнь силовика. 15 июня родственники Гахеладзе пригрозили властям Грузии акциями протеста, потребовав от них эффективных действий по его освобождению. 23 июня патриархия Грузии обратилась к патриарху Московскому и всея Руси с просьбой помочь в освобождении Гахеладзе.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал Зазу Гахеладзе по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на обращение Патриарха Бибилов дал поручение силовикам проработать вопрос обмена Гахеладзе на гражданина Южной Осетии Вадима Гобозова, который был задержан сотрудниками грузинских спецслужб, пишет сегодня, 15 июля ТАСС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что Заза Гахеладзе освобожден, и опубликовал фото своей встречи с Гахеладзе в селении Эргнети, которая находится на линии разведения сторон.

Гахеладзе, перейдя границу, выразил благодарность Патриархии и правительству Грузии.

Сотрудник организации Internews-Грузия, преподаватель журналистики Давид Мчедлидзе высказал удивление в связи с тем, что Гахеладзе поблагодарил Патриархию. "При чем здесь Патриархия? Она не играла никакой активной роли, и вдруг оказалась первой, кого он поблагодарил. Всегда выступления и митинги с требованием освободить Гахеладзе проводил Давид Кацарава и его движение "Сила в единстве". Никогда не было и информации, что Гарибашвили принимает какое-то участие в этом всем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Давид Кацарава на своей странице в соцсети Facebook поздравил Гахеладзе с освобождением. "Какая разница, кого он поблагодарил? Главное, что человека освободили", - сказал Кацарава корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, вызывает недоумение тот факт, что освободили только Гахеладзе, тогда как в заключении в Южной Осетии остается также Геннадий Бестаев.

"Освободить Геннадия Бестаева было бы еще проще. Он получил всего три года, и его попросту выкрали из дома. Он даже близко к линии [разделения] не подходил. В этом отношении против Гахеладзе было более тяжелое обвинение - его обвиняли в стрельбе из ружья по так называемым пограничникам. И вот тем не менее освобождают Зазу, а никаких сведений о Бестаеве нет", - отметил Кацарава.