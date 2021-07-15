15 июля 2021, 02:48
Заза Гахеладзе освобожден из тюрьмы в Южной Осетии
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал Зазу Гахеладзе по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Гражданина Грузии обменяли на жителя Южной Осетии Вадима Гобозова. Освобождение Гахеладзе поднимает рейтинги грузинской патриархии, рухнувшие в связи с беспорядками на акции противников ЛГБТ в Тбилиси, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля 2020 года, по данным КГБ Южной Осетии, Заза Гахеладзе открыл огонь при задержании и несколько раз выстрелил в пограничников, которые ответным огнем ранили его в ногу, после чего задержали. По данным южноосетинской стороны, Гахеладзе была оказана медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Служба госбезопасности Грузии осудила действия южноосетинских силовиков.
Родственники и односельчане раненного южноосетинскими пограничниками гражданина Грузии Зазы Гахеладзе усомнились в версии, что он стрелял из охотничьего ружья в пограничников. 5 февраля Верховный суд Южной Осетии приговорил его к 12 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы и посягательстве на жизнь силовика. 15 июня родственники Гахеладзе пригрозили властям Грузии акциями протеста, потребовав от них эффективных действий по его освобождению. 23 июня патриархия Грузии обратилась к патриарху Московскому и всея Руси с просьбой помочь в освобождении Гахеладзе.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал Зазу Гахеладзе по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на обращение Патриарха Бибилов дал поручение силовикам проработать вопрос обмена Гахеладзе на гражданина Южной Осетии Вадима Гобозова, который был задержан сотрудниками грузинских спецслужб, пишет сегодня, 15 июля ТАСС.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что Заза Гахеладзе освобожден, и опубликовал фото своей встречи с Гахеладзе в селении Эргнети, которая находится на линии разведения сторон.
Гахеладзе, перейдя границу, выразил благодарность Патриархии и правительству Грузии.
Сотрудник организации Internews-Грузия, преподаватель журналистики Давид Мчедлидзе высказал удивление в связи с тем, что Гахеладзе поблагодарил Патриархию. "При чем здесь Патриархия? Она не играла никакой активной роли, и вдруг оказалась первой, кого он поблагодарил. Всегда выступления и митинги с требованием освободить Гахеладзе проводил Давид Кацарава и его движение "Сила в единстве". Никогда не было и информации, что Гарибашвили принимает какое-то участие в этом всем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Давид Кацарава на своей странице в соцсети Facebook поздравил Гахеладзе с освобождением. "Какая разница, кого он поблагодарил? Главное, что человека освободили", - сказал Кацарава корреспонденту "Кавказского узла".
При этом, по его словам, вызывает недоумение тот факт, что освободили только Гахеладзе, тогда как в заключении в Южной Осетии остается также Геннадий Бестаев.
"Освободить Геннадия Бестаева было бы еще проще. Он получил всего три года, и его попросту выкрали из дома. Он даже близко к линии [разделения] не подходил. В этом отношении против Гахеладзе было более тяжелое обвинение - его обвиняли в стрельбе из ружья по так называемым пограничникам. И вот тем не менее освобождают Зазу, а никаких сведений о Бестаеве нет", - отметил Кацарава.
Бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили считает, что Патриархия и правительство Грузии сыграли свою роль в деле освобождения Гахеладзе, но она была достаточно невелика. "Имел место простой обмен. Грузинская сторона арестовала жителя Цхинвали В. Гобозова и состоялся их обмен. По-моему, имела место чистая договоренность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
По мнению политолога Егора Куроптева, освобождение Гахеладзе продемонстрировало поддержку Грузинского патриарха со стороны российских властей. При этом, считает он, подобные инциденты могут случаться и в будущем. "Ведь после событий 5 июля рейтинг и Патриархии, и правительства в Грузии упал очень низко. А теперь, после благодарности Гахеладзе, рейтинг этих институтов повысился", - сказал Куроптев корреспонденту "Кавказского узла".
с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели в Тбилиси и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, а поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.
Давид Мчедлидзе придерживается аналогичного мнения. "То, что к Бибилову обратился Патриарх России, говорит о том, что это действительно операция по поддержке нынешнего правительства Грузии и патриархии Грузии [...] Это опасный прецедент, поскольку возможны новые похищения людей с целью политического торга или поднятия рейтинга действующего правительства. Когда нет развития экономики, когда социальная и криминальная ситуация ухудшается, действующая власть прибегает исключительно к помощи России", считает она.
Освобожденный Заза Гахеладзе уже вернулся к семье, его сопровождали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и чиновники, передает "Общественный вещатель".
Автор: Беслан Кмузов, Галина Готуа источник: корреспонденты "Кавказского узла"