08 июля 2021, 18:24

Заведующая интернатом в Южно-Сухокумске уволилась после жалоб родителей

Подтвердились жалобы родителей школьников на жестокое обращение с детьми в интернате Южно-Сухокумска, руководитель интерната уволилась, сообщило сегодня Министерство образования и науки Дагестана.

Речь идет об итогах проверки жалоб родителей воспитанников пришкольного интерната школы №4 Южно-Сухокумска на жестокое обращение с детьми. О каких конкретно действиях в отношении детей идет речь, не уточняется.

Комиссия по проведению служебного расследования в отношении заведующей интернатом Патимат Абакаровой была создана городским управлением образования в апреле, на время расследования Абакарова была временно отстранена от должности, сообщило сегодня Минобрнауки Дагестана.

В интернате проживают 74 воспитанника, в ходе расследования было проведено анкетирование 52 детей, в результате жалобы родителей "в целом подтвердились", говорится в сообщении на сайте ведомства.

По результатам проверки Патимат Абакаровой был объявлен выговор, она уволилась с должности по собственному желанию, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" также писал, что в феврале директор дагестанской школы уволился после публикации в соцсетях видео о краже продуктов.

Примечание:

"Смерть девочки в Дагестане подняла проблему наказания за насилие над детьми", "Детский омбудсмен рассказала о жалобах на жестокое обращение в Дагестане", "Ребенок из многодетной семьи в Избербаше пожаловался на жестокое обращение матери".

Автор: "Кавказский узел"

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