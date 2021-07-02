Дорога к нескольким селам Абхазии перекрыта после обрушения моста

02 июля 2021, 16:44

Несколько сел и две военные части погрануправления ФСБ России в Кодорском ущелье отрезаны от внешнего мира после обрушения моста, проинформировали спасатели.

Мост через реку Кодор обрушился 1 июля в районе села Генцвиш, причиной спасатели назвали подмыв грунта во время паводка. В результате отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье, сообщило сегодня МЧС Абхазии.

Временный объезд решено организовать через старый мост, который находится неподалеку. "Его опоры находятся в нормальном состоянии, но нужно настелить новое покрытие", - говорится в сообщении ведомства.

Если у жителей сел, оставшихся без связи с внешним миром, возникнет экстренная необходимость, "МЧС готово помочь в выезде", проинформировало ведомство со ссылкой на главу МЧС Льва Квицинию.

Как писал "Кавказский узел", в ходе "Пятидневной войны" 2008 года верхнюю часть Кодорского ущелья покинули около 2500 человек. В 2018 году, спустя 10 лет после окончания войны, в селах Ажара, Чхалта и Генцвиш, которые находятся в Кодорском ущелье, проживали около 100 человек, на три села приходился один магазин и один врач.