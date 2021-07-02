02 июля 2021, 16:44

Дорога к нескольким селам Абхазии перекрыта после обрушения моста

Несколько сел и две военные части погрануправления ФСБ России в Кодорском ущелье отрезаны от внешнего мира после обрушения моста, проинформировали спасатели.

Мост через реку Кодор обрушился 1 июля в районе села Генцвиш, причиной спасатели назвали подмыв грунта во время паводка. В результате отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье, сообщило сегодня МЧС Абхазии.

Временный объезд решено организовать через старый мост, который находится неподалеку. "Его опоры находятся в нормальном состоянии, но нужно настелить новое покрытие", - говорится в сообщении ведомства. 

Если у жителей сел, оставшихся без связи с внешним миром, возникнет экстренная необходимость, "МЧС готово помочь в выезде", проинформировало ведомство со ссылкой на главу МЧС Льва Квицинию.

Как писал "Кавказский узел", в ходе "Пятидневной войны" 2008 года верхнюю часть Кодорского ущелья покинули около 2500 человек. В 2018 году, спустя 10 лет после окончания войны, в селах Ажара, Чхалта и Генцвиш, которые находятся в Кодорском ущелье, проживали около 100 человек, на три села приходился один магазин и один врач.

Примечание:

"Жители Абхазии назвали победу в войне с Грузией главным достижением за 25 лет", "Минобороны Абхазии заявило об отсутствии планов размещать российский военный полигон", "Дорога перекрыта после схода оползня в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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