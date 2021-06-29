29 июня 2021, 12:49

Армянские фермеры перекрыли трассу из-за проблем с водой

Жители сел Ширакской области заблокировали движение по дороге Гюмри - Ереван, требуя от властей решить проблему орошения земель.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня жители сел Армавирской области перекрывали дорогу Эчмиадзин – Аштарак, требуя от властей обратить внимание на проблему отсутствия оросительной воды.

Сегодня жители нескольких сел Ширакской области перекрыли участок трассы Ереван - Гюмри около села Бениамин, потребовав незамедлительно решить проблему орошения земель, сообщает "Sputnik Армения".

По словам протестующих, жара и отсутствие осадков наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться как на качестве, так и на объемах урожая, информирует РИА Новости.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гюмри, административном центре Ширакской области, слабый дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 30 июня ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха понизится до +19 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители приграничных сел Армении пожаловались на проблемы с доступом к пастбищам и воде", "Жители Северного Кавказа раскритиковали медлительность властей после разрушительного урагана", "Жители Чечни пожаловались на отсутствие помощи с ремонтом после урагана".

Автор: "Кавказский узел"

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