Фермеры перекрыли трассу в Армении из-за отсутствия воды

03 июня 2021, 18:38

Несколько десятков жителей армянских сел заблокировали движение по дороге Эчмиадзин - Аштарак, чтобы обратить внимание властей на отсутствие воды для сельхознужд.

Жители близлежащих к Эчмиадзину сел 3 июня перекрыли дорогу Эчмиадзин – Аштарак. Сельчане жалуются на отсутствие оросительной воды, проинформировал сегодня News.Am.

На дороге собралось несколько десятков человек, на месте присутствуют сотрудники полиции, движение по дороге остановлено, следует из опубликованного изданием видео.

Участники акции потребовали, чтобы к ним пришел глава общины и глава водного комитета, сообщил "Sputnik-Армения".

Фермеры в 2018 году перекрывали дорогу Армавир - Эчмиадзин по той же причине. Колодцы находятся в аварийном состоянии, они не действовали 14-15 лет, и для ремонта каждого из них требуется 15 миллионов драмов (более 30 тысяч долларов), проинформировало сегодня издание.

Как писал "Кавказский узел", жители Сюникской области перекрывали дорогу 14 мая с требованием вооружить жителей приграничных сел после того, как азербайджанские военные вошли на территорию Армении. 16 мая сельчане пожаловались на проблемы с доступом к пастбищам и воде.