26 июня 2021, 13:51
Массовое отравление произошло на предприятии в Грузии
Более 50 сотрудников швейной фабрики "Аджара текстиль" в Поти пожаловались на признаки отравления после обеда на предприятии.
В больнице находится 17 пострадавших, начато расследование причин инцидента, сообщил представитель компании "Аджара текстиль".
На предприятии для сотрудников предусмотрено разовое питание. Предположительно, работники отравились во время обеда, пишет "Sputnik-Грузия".
"Кавказский узел" ранее писал, что 1 июня сотрудники швейной фабрики в Хелвачаури были госпитализированы с отравлением. Тогда пострадали 65 человек. Представители фабрики связали отравление с компанией-поставщиком питания на предприятие, Национальное агентство продовольствия приостановило деятельность кейтеринговой компании.
"Пятеро шахтеров отравились в Ткибули", "Более тысячи человек в Грузии пострадали от отравления в новогодние дни", "18 школьников госпитализированы с отравлением в Грузии".
Автор: "Кавказский узел"
26 июня 2021, 15:37
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