Массовое отравление произошло на предприятии в Грузии

26 июня 2021, 13:51

" Кавказский узел " ранее писал, что 1 июня сотрудники швейной фабрики в Хелвачаури были госпитализированы с отравлением. Тогда пострадали 65 человек . Представители фабрики связали отравление с компанией-поставщиком питания на предприятие, Национальное агентство продовольствия приостановило деятельность кейтеринговой компании.

На предприятии для сотрудников предусмотрено разовое питание. Предположительно, работники отравились во время обеда, пишет "Sputnik-Грузия".

Более 50 сотрудников швейной фабрики "Аджара текстиль" в Поти пожаловались на признаки отравления после обеда на предприятии.

Автор: "Кавказский узел"

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