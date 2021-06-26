26 июня 2021, 13:51

Массовое отравление произошло на предприятии в Грузии

Более 50 сотрудников швейной фабрики "Аджара текстиль" в Поти пожаловались на признаки отравления после обеда на предприятии.

В больнице находится 17 пострадавших, начато расследование причин инцидента, сообщил представитель компании "Аджара текстиль".

На предприятии для сотрудников предусмотрено разовое питание. Предположительно, работники отравились во время обеда, пишет "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что 1 июня сотрудники швейной фабрики в Хелвачаури были госпитализированы с отравлением. Тогда пострадали 65 человек. Представители фабрики связали отравление с компанией-поставщиком питания на предприятие, Национальное агентство продовольствия приостановило деятельность кейтеринговой компании.

Примечание:

"Пятеро шахтеров отравились в Ткибули", "Более тысячи человек в Грузии пострадали от отравления в новогодние дни", "18 школьников госпитализированы с отравлением в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 июня 2021, 15:37

26 июня 2021, 14:03

  • Отельеры на Кубани пожаловались на угрозу срыва туристического сезона

    После требования властей об обязательной вакцинации для заселения в гостиницы Краснодарского края последовали массовые отказы туристов от брони, из-за чего туристический сезон оказался под угрозой срыва, а предприниматели ожидают убытков, рассказали владельцы местных гостевых домов.

26 июня 2021, 12:51

26 июня 2021, 12:10

  • Жительница Кабардино-Балкарии раскритиковала следствие по делу о смерти новорожденного

    Правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело о смерти новорожденного сына даже после того, как экспертиза установила ошибку врачей во время родов. Добиваться расследования пришлось почти год. Следователи отреагировали только после обращения адвоката к руководству регионального Следкома, пожаловались жительница села Чегем Второй Ида Кадыкоева.

26 июня 2021, 10:40

  • Политологи связали высокие рейтинги Гахарии с успехами на посту премьера Грузии

    Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария возглавил рейтинг популярности политиков по итогам опроса Edison Research. Лояльность избирателей Гахария завоевал благодаря репутации хорошего кризис-менеджера, которую закрепил за собой в борьбе против коронавируса. Также очки ему добавил отказ отдавать распоряжение об аресте Ники Мелии, полагают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи