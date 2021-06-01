Больничная палата. Фото: официальный сайт adjaria.gov.cem

01 июня 2021, 16:15

65 человек стали жертвами отравления в Аджарии

Сотрудники швейной фабрики в Хелвачаури были госпитализированы с отравлением. Представители фабрики связали отравление с компанией-поставщиком питания на предприятие, Национальное агентство продовольствия приостановило деятельность кейтеринговой компании.

Источником массового отравления сотрудников предприятия, скорее всего, стала еда, сообщила сегодня заместитель директора Центра общественного здоровья Аджарии Нона Эфадзе.

В различные поликлиники Батуми, а также в скорую помощь 31 мая обратились 65 сотрудников фабрики пациентов,  все они были госпитализированы.  63 человека сегодня выписаны из больниц, в больницах остались два пациента, ожидается, что они будут выписаны к концу дня, привело слова Эфадзе издание Batumelebi.

Персоналу фабрики стало плохо после обеда, бригады скорой помощи забирали сотрудников с рабочего места, сообщило издание "Новости-Грузия".

Администрация фабрики возложила ответственность за случившееся на турецкую компанию "Анкара Кеитеринг", которая доставляет им готовую еду уже семь лет, сообщил сегодня юрист фабрики. "Мы разорвали с ними контракт и ведем переговоры с другой компанией. Мы подозреваем, что причиной отравления стала курятина. Однако точно скажет следствие и экспертиза", – процитировала слова юриста "Sputnik Грузия".

Национальное агентство продовольствия проводит расследование, взяты образцы еды и воды. Сотрудники агентства приостановили деятельность турецкой кейтеринговой компании. МВД Грузии расследует уголовное дело по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", сообщило издание.

"Кавказский узел" писал, что в  октябре 2020 года около 50 детей, проживающих в одном районе Гори, попали в клинику с симптомами кишечной инфекции. Отравление может быть связано с качеством питьевой воды, предположили врачи. 

Примечание:

"Пятеро шахтеров отравились в Ткибули", "Более тысячи человек в Грузии пострадали от отравления в новогодние дни", "18 школьников госпитализированы с отравлением в Грузии".

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