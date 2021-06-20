Аналитики раскритиковали подход Грузии и ООН к возвращению беженцев

20 июня 2021, 16:29

ООН должна не только декларировать право беженцев на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, но и добиваться от России предоставления такой возможности, указал юрист Бесо Шенгелия. Грузия блокирует обсуждение этой проблемы с властями Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший государственный министр по делам гражданского примирения Паата Закареишвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Это решение поможет ускорить расследование вооруженного конфликта в Международном уголовном суде в Гааге и позволит добиться в Международном суде ООН решения о возвращении утраченных территорий, считают грузинские аналитики. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более полутора тысяч заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они. В апреле 12 стран ОБСЕ потребовали от России выполнить решение ЕСПЧ.

Грузия подала в ЕСПЧ против России три жалобы. ЕСПЧ 21 января вынес решение по второй из них, она касается вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, в котором принимали участие российские миротворцы. Россия назвала это операцией по принуждению Грузии к миру. 26 августа 2008 года президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия после этого разорвала дипломатические отношения с Россией. Грузинские власти считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Подробнее о "Пятидневной войне" 2008 года говорится в материале, опубликованном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Десятки тысяч беженцев и их потомков нуждаются в жилье

Очередная резолюция Генеральной ассамблеи ООН о праве беженцев из Абхазии и Южной Осетии на возвращение в места исконного проживания - лишь формальность, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, беженец из Абхазии Бесо Шенгелия. "Никто этот вопрос не решает. ООН должен ставить вопрос перед Россией конкретно, чтобы она обеспечила возвращения беженцев", - указал Шенгелия.

По его словам, около 30 тысяч беженцев до сих пор стоят в очереди на получение жилья в Грузии, но в целом в улучшении жилищных условий нуждается еще больше - до 70% беженцев. "Эти люди вынуждены снимать квартиры или проживать на незаконных основаниях в неиспользуемых зданиях. Более 150 тысяч человек уже 30 лет живут в таких условиях – не имеют возможности получать кредиты на бизнес, сдавать жилье или улучшать свои жилищные условия", - указал Шенгелия, который занимается проблемами беженцев.

На сегодня в Грузии проживают 233 тысячи зарегистрированных беженцев из Абхазии и Южной Осетии, указано на сайте министерства по делам беженцев, внутренне перемещенных лиц, охраны труда, здоровья и соцзащиты.

Проблема беженцев со временем не становится менее острой, потому что дети и внуки выходцев из Абхазии и Южной Осетии, обладающие статусом внутренне перемещенных лиц, также остаются социально незащищенными, указал корреспонденту "Кавказского узла" бывший государственный министр по делам гражданского примирения Паата Закареишвили. "У людей уже по двое-трое детей выросли, женились, у них свои дети. И они остаются без жилья", - сказал он.

Закареишвили также считает, что проблему нужно решать не на бумаге, а в реальном режиме. По его мнению, даже без обсуждения статуса Абхазии можно воспользоваться площадкой Женевских дискуссий по безопасности, на которую постоянно приезжают представители Абхазии и Южной Осетии. Неофициальная часть встречи постоянно срывается, поскольку Грузия каждый раз начинает разговор с того, что объявляет о последнем решении Генеральной Ассамблеи ООН о признании территориальной целостности и праве беженцев на возвращение, посетовал Закареишвили.

"На мой взгляд, нужно один раз договориться с другими членами ГУАМ не инициировать вопрос в Генеральной Ассамблее, а на встрече в Женеве поставить де факто руководство Абхазии и Южной Осетии перед фактом: вот, мол, нет раздражающего вас решения Генассамблеи, так что теперь вы предлагайте реальные шаги. Если это не принесет реальных результатов, то никогда не поздно вернуться к практике ежегодных резолюций в ООН, поскольку наши партнеры по ГУАМ не отступятся от принципов", - высказал позицию по решению проблемы Паата Закареишвили.

Он добавил, что добиваться принятия таких резолюций Грузии помогают Украина, Азербайджан и Молдова. Как отметил Закареишвили, в этом году значение документа еще более усиливается, поскольку, в феврале 2021 года ЕСПЧ принял решение по войне 2008 года. "Имея на руках этот документ, конечно, теперь Грузия имеет право более весомо требовать защиты прав своих граждан, оказавшихся беженцами", - заключил Паата Закареишвили.

МИД Грузии указал на практическое значение резолюции ООН

Резолюция ООН "О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, Грузия" принята уже в 13-й раз, указал МИД Грузии.

"Помимо гуманитарного контекста, резолюция имеет также практическое значение, поскольку поручает генеральному секретарю ООН готовить ежегодный отчет о положении ВПЛ, проживающих в Грузии, и о выполнении резолюции. Это особенно важно в свете сложной ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Грузии и отсутствия международных механизмов мониторинга, что является еще одним препятствием для безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев", - перевел заявление МИД Грузии корреспондент "Кавказского узла".

Вынужденный переселенец Каха Квеквескири также считает важным появление таких формальных документов, как резолюции ООН. "Конечно, это важное решение - нам нужно постоянно напоминать мировому сообществу, что оккупация Абхазии – это не только дипломатический казус, но и трагедия сотен тысяч людей", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Только часть беженцев готова вернуться не неподконтрольную Грузии территорию

Для многих беженцев неприемлемо возвращение в Абхазию или Южную Осетию, пока эти территории неподконтрольны грузинским властям. "Моя нога ступит на землю Абхазии, когда она официально станет частью Грузии. В ином случае мы обречены будем на жалкое существование. В Абхазии и сегодня нет закона, нет судебной власти, людей преследуют по этническому признаку. Нет никакого смысла возвращаться туда", - указала корреспонденту "Кавказского узла" беженка из Абхазии Тамара Бжания.

С другой стороны, некоторые готовы вернуться и сейчас, без политического урегулирования конфликта, но власти в Абхазии не пустят их дальше Галского района, заявил Бесо Шенгелия. "Они смогут поселиться только в пограничном с Самегрело Земо Сванети Галском районе. Дальше этого – в Очамчиру, Ткварчели и Сухуми – абхазы грузин просто не пустят. Кроме того, судя по новостям, в Абхазии нет никакой правовой защиты населения. Так что единственным эффективным способом реализации резолюции ООН являлось бы восстановление эффективного контроля Грузинского государства над Абхазией", - подчеркнул юрист.

Беженка из Очамчиры Кетино подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что вернулась бы на родину. "Я готова вернуться в Абхазию на любых условиях, лишь бы только пустили", - сказала пенсионерка.