20 июня 2021, 10:30

Конфликт со стрельбой произошел на выборах в армянском селе

Перед избирательным участком в селе Азаташен произошла ссора между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем", один из участников конфликта выстрелил из газового пистолета, сообщила полиция.

Как писал "Кавказский узел", более 2000 избирательных участков начали сегодня работу в Армении в рамках внеочередных парламентских выборов. На избирательных участках не допускается большое скопление людей, соблюдается дистанция и масочный режим, сообщили главы участковых комиссий.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". 

Сообщение о стрельбе на избирательном участке 11/11 в селе Азаташен поступило в УВД Масиса в 08.30 по местному времени (07.30 мск), сообщила Полиция Армении на своем сайте. "Выяснилось, что перед избирательным участком между представителями партий "Процветающая Армения" и "Верелк" ("Подъем") произошла ссора, в ходе которой был произведен выстрел из газового пистолета", - говорится в сообщении ведомства. Пистолет был изъят, отмечается в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее политологи высказали мнение, что итоги парламентских выборов в Армении предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Фаворитами на выборах являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. 19 июня стало известно, что на выборах в Национальное собрание Армении зарегистрировано 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила около 250 наблюдателей.

Примечание:

"Четыре человека задержаны на акции протеста у Минздрава Армении", "Ереван приостановил свою работу в трехсторонней комиссии по разблокировке дорог", "Айвазян пояснил причины отставки с поста главы МИД Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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