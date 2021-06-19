ДТП с участием рейсового автобуса в Славянском районе. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

19 июня 2021, 09:53

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись сегодня в Славянском районе Краснодарского края, различные травмы получили семь человек, сообщили спасатели.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло сегодня утром в Славянском районе Краснодарского края.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек, сообщили сегодня "Кубанские Новости" со ссылкой на МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели сообщение о ДТП получили в 08.10 мск. ДТА произошло на 20 километре автодороги ст. Петровская — Славянск-на-Кубани. В автобусе находилось 32 человека, информировала "Кубань 24". "Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. По предварительным данным пострадало 7 человек. К месту направлены экстренные службы. На месте работают подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России", – привело издание сообщение МЧС России по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" также информировал, что 17 мая на трассе автодороге хутор Невелинский - Шереметьевское в Краснодарском крае школьный автобус столкнулся с легковой машиной, в результате пострадали двое детей и сопровождавшая их учительница.

Примечание:

"Участник ДТП в Кенже приговорен к четырем годам заключения", "Правозащитники сочли сомнительным дело о ДТП с участием чеченского прокурора", "Следком добился разрешения на уголовное преследование судьи из Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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