Минздрав назвал особенности новой волны COVID-19 в Кабардино-Балкарии

18 июня 2021, 20:30

В Кабардино-Балкарии ускоряются темпы распространения коронавируса, причем среди пациентов в тяжелом состоянии стало значительно больше молодых и людей средних лет, указали в Минздраве республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 марта в Кабардино-Балкарии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации была отменена обязательная самоизоляция для работающих людей старше 65 лет, также было разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 100 человек. Однако в июне власти решили вновь ужесточить ограничения. С 19 июня руководителям предприятий в Кабардино-Балкарии рекомендовано отправить 30% сотрудников на удаленную работу. Для работающих людей старше 65 лет вводится самоизоляция, а число участников массовых мероприятий ограничено до 50.

С 13 июня число заболевших COVID-19 в Кабардино-Балкарии ежедневно растет на 17%, сообщили в республиканском Минздраве. "13 июня было 13 новых заболевших, а сегодня - 17 человек", - сказал представитель ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время в республике функционируют два госпиталя с общим количеством мест 290. Этого количества пока достаточно, открытие новых госпиталей не планируется, указали в Минздраве. Вакцинацию за сутки проходят около 1300 жителей республики. "В республике развернуто 50 пунктов вакцинации, работают 36 выездных бригад. На сегодня число вакцинированных составило 47 629 человек, двумя компонентами привились 34 717 человек", - рассказали в Минздраве корреспонденту "Кавказского узла".

На сегодня в двух госпиталях получают помощь 202 зараженных. За сутки поступил 41 больной, выписано 12. В реанимации находятся 36 человек, за сутки умерли двое. В госпиталях особо опасных инфекций развернуто 290 коек. За последние сутки в республике прошли вакцинацию 1244 человека. За последние пять дней показатель суточной вакцинации увеличился в четыре раза, сообщил сегодня на своей странице в Instagram Минздрав республики.

Особенностью нынешнего всплеска коронавирусной инфекции, по данным Минздрава республики, является то, что среди заболевших все больше людей среднего возраста и молодых. "Заболевание у вновь поступающих протекает тяжелее. Среди новых госпитализированных есть уже переболевшие, но их немного. А вот получивших прививку от коронавируса среди пациентов нет", - заверили в Минздраве корреспондента "Кавказского узла".

В региональном управлении Роспотребнадзора корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что школьные выпускные вечера пройдут с ограничениями. "Совместно будут праздновать по два класса - это как раз 50 человек", - пояснили в ведомстве. В Департаменте образования Нальчика ответили, что пока никаких распоряжений по данному вопросу не получили.

Вакцинация в республике является добровольной, уверяют в Минздраве Кабардино-Балкарии. "Однако в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ и Роспотребнадзора медицинские работники, как и сотрудники образовательных учреждений и организаций социального обслуживания, отнесены к приоритетной группе граждан, подлежащих вакцинации, в связи с высоким риском развития заболевания новой коронавирусной инфекции вследствие контакта с больными на рабочем месте", - написал в комментариях к сегодняшней публикации в Instagram-паблике ведомства администратор страницы.

Однако пользовательница соцсети sv_etlana7461 написала на это, что "обязывают добровольно-принудительно". "Наших уже заставили на антитела сдать. Ни у кого их нет, кроме начальника", - отметила она. "Давно уже пора вакцинацию сделать обязательной, поголовной", - заявил, в свою очередь, di2011ti201.

Отметим, что российские регионы, начиная с Москвы, Подмосковья и Кемеровской области, начинают вводить обязательную вакцинацию не менее 60% от общей численности сотрудников целого ряда сфер. С 21 июня постановление об обязательной вакцинации вступит в силу в еще одном регионе - Сахалинской области. Жители Чечни жалуются, что ставить прививки принуждают и школьников, и сотрудников предприятий под угрозой недопуска на учебу и работу. Глава Дагестана, который занимает последнее место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса, прибег к угрозам увольнениями глав муниципалитетов.

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".