Власти Кабардино-Балкарии ввели новые ограничения из-за коронавируса

17 июня 2021, 20:33

С 19 июня руководителям предприятий в Кабардино-Балкарии рекомендовано отправить 30% сотрудников на удаленную работу. Для работающих людей старше 65 лет вводится самоизоляция, а число участников массовых мероприятий ограничено до 50.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта в Кабардино-Балкарии была отменена обязательная самоизоляция для работающих людей старше 65 лет, также было разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 100 человек. 16 июня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о решении отказаться от проведения в республике массовых мероприятий, в том числе траурных, в связи с распространением коронавируса.

Массовые мероприятия в республике разрешено проводить с участием не более 50 человек, следует из указа главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. "Указанное ограничение предельной численности участников мероприятий не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению государственных органов", - говорится в сегодняшнем указе, опубликованном на сайте главы республики.

Для работающих жителей республики старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, вновь вводится самоизоляция. Работодателям поручено перевести на дистанционную работу "не менее 30% штатных сотрудников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, включая работников старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции", - говорится в указе. При определении количества работников, которых необходимо перевести на дистанционку, не учитываются люди, которые сделали прививку от коронавируса, говорится в документе документа.

Работодателям также следует ввести сменный или гибкий график, чтобы избежать массового скопления людей в общественном транспорте, распорядился глава республики.

Все ограничения вступают в силу с 19 июня, проинформировало РИА "Кабардино-Балкария".

Сообщение оперштаба республики, в котором перечислены новые ограничения из-за распространения COVID-19 опубликовал сегодня Instagram-паблик "Патриот КБР", насчитывающий 358 тысяч подписчиков. На 20.30 мск запись набрала 142 отметки "нравится" и 13 комментариев. Комментарии к этой публикации администрация паблика ограничила.

Часть пользователей эмоционально отреагировала на ужесточение ограничений. "Началось? Какая серия по счёту?" - спросила sestraazzazello. "Пока у всех так или иначе не вырабатывается коллективный иммунитет так и будет", - ответил terk71.

Не все пользователи сочли введенные ограничения достаточными. "Какие-то щадящие меры" - отметила mari_kambi.

Пользователь kipish_0_0_7_ прокомментировал ремарку о том, что ограничение по числу участников не распространяется на официальные мероприятия. "На официальных мероприятиях ковид не приходит ", - предположил он.

За сутки в Кабардино-Балкарии коронавирус подтвержден у 16 человек, один человек скончался. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 24 557 человек, умерли 449 пациентов, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Лечение в госпиталях проходят 173 пациента (как с подтвержденным коронавирусом, так и без положительного теста на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях находятся 37 человек, проинформировал сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".