17 июня 2021, 19:35

Волгоградская полиция сочла нападение на муфтия бытовым конфликтом

Муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад получил травмы в ходе конфликта, не связанного с вопросами вероисповедания, сообщили в волгоградской полиции.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в Волжском произошел конфликт на дороге с участием муфтия Волгоградской области Баты Кифаха Мохаммада.У муфтия сломан нос, подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось, госпитализация не потребовалась.

"Сообщаю, что телесные повреждения причинены [муфтию] в ходе бытового конфликта, не связанного с вопросами вероисповедания",- говорится в ответе на запрос "Кавказского узла", подписанном начальником отдела информации и общественных связей управления МВД России по Волгоградской области Светланой Смольяниновой.

В ответе указано также, что сотрудниками полиции проводится проверка по инциденту, которая при необходимости может длиться до 30 суток.

Больше информации по поводу конфликта, в котором муфтию причинены телесные повреждения, полиция предоставить отказалась до итогов проверки.

Примечание:

"Задержан подозреваемый по делу о нападении в центре Волгограда", "Передано в суд дело о подготовке убийства главы еврейской общины Краснодара", "Иудеи Дагестана возмущены мягким приговором по делу об убийстве Пашаева".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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