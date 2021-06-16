Муфтий Волгоградской области сообщил о своем состоянии после избиения

16 июня 2021, 12:40

Председателю Союза мусульман Волгоградской области Бате Кифаху Мохаммаду в ходе дорожного конфликта в Волжском сломали нос. Подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось, госпитализация не потребовалась, сообщил сегодня муфтий.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня в Волжском произошел конфликт с участием муфтия Волгоградской области Баты Кифаха Мохаммада. Муфтия ударили, он получил травмы. Полиция установила личность нападавшего. По словам муфтия, он ехал на машине и остановился перед пешеходным переходом, вызвав неудовольствие водителя, ехавшего сзади. Источник в экстренных службах региона привел иную версию, согласно которой муфтий "подрезал" другую машину на оживленном перекрестке, и ему грозит штраф за нарушение правил дорожного движения.

Муфтий Бата Кифах Мохаммад сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что находится дома и чувствует себя нормально. "В больнице я не лежал, просто обращался [туда]. Сотрясения у меня нет. Сломан нос, отеки под глазами", - рассказал муфтий.

По его словам, нападавшему за пятьдесят. "Думаю, он моего возраста или, может, старше на год. [На перекрестке] он начал сильно оскорблять меня, агрессивно себя вести. Я пытался его успокоить, чтобы он не обзывался, но он продолжал. Заявление мною в полицию написано", - отметил муфтий.

Дело взято на контроль УВД и ФСБ, отметил Бата Кифах Мохаммад. "Дело непростое. Думаю, органы разберутся, с чем связана агрессия - пока не могу ничего сказать", - заключил он.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось сегодня получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области относительно установленного полицией участника конфликта, в ведомство направлен запрос.