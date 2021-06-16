Астраханский чиновник оштрафован за халатность при организации отлова бездомных собак

16 июня 2021, 21:25

Суд в Астрахани оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего начальника управления по коммунальному хозяйству Астрахани, признав его виновным в плохой работе по отлову и содержанию бродячих собак, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2020 года в Астрахани прошли одиночные пикеты зоозащитников перед зданием областной администрации с требованием прекратить отлов стерилизованных собак, а также отправить в отставку начальника Управления по коммунальному хозяйству и благоустройству города Владимира Бакуменко. 19 апреля следователи сообщили, что чиновник обвинен в халатности при организации отлова бездомных собак.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2020 года чиновник не организовал работу по отлову и содержанию уличных собак при наличии выделенных на это бюджетных средств. При этом в городе было зарегистрировано 2036 случаев нападения собак на людей, 629 из них -

Кировский райсуд Астрахани назначил бывшему начальнику управления по коммунальному хозяйству и благоустройству города 100 тысяч рублей штрафа. Он признан виновным по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Астраханской области на своем сайте.

Отметим, самый большой штраф по этой статье - 120 тысяч рублей, а максимальное наказание - арест до трех месяцев.

Речь идет о Владимире Бакуменко, предположило издание "Арбуз". Он покинул свой пост в январе по собственному желанию, ему на смену пришел Сергей Дронов, с 2019 года руководивший муниципальным учреждением «Чистый город», отметило издание.