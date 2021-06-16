16 июня 2021, 21:25

Астраханский чиновник оштрафован за халатность при организации отлова бездомных собак

Суд в Астрахани оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего начальника управления по коммунальному хозяйству Астрахани, признав его виновным в плохой работе по отлову и содержанию бродячих собак, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2020 года в Астрахани прошли одиночные пикеты зоозащитников перед зданием областной администрации с требованием прекратить отлов стерилизованных собак, а также отправить в отставку начальника Управления по коммунальному хозяйству и благоустройству города Владимира Бакуменко. 19 апреля следователи сообщили, что чиновник  обвинен в халатности при организации отлова бездомных собак.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2020 года чиновник не организовал работу по отлову и содержанию уличных собак при наличии выделенных на это бюджетных средств. При этом в городе было зарегистрировано 2036 случаев нападения собак на людей, 629 из них -

Кировский райсуд Астрахани назначил бывшему начальнику управления по коммунальному хозяйству и благоустройству города 100 тысяч рублей штрафа. Он признан виновным по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Астраханской области на своем сайте.

Отметим, самый большой штраф по этой статье - 120 тысяч рублей,  а максимальное наказание - арест до трех месяцев.

Речь идет о Владимире Бакуменко, предположило издание "Арбуз". Он покинул свой пост в январе по собственному желанию, ему на смену пришел Сергей Дронов, с 2019 года руководивший муниципальным учреждением «Чистый город», отметило издание.

Примечание:

"Чиновники заподозрены в халатности после нападений собак на жителей Знаменска", "Около 25 зоозащитников провели акцию в Батайске", "Власти Махачкалы признали провал в решении проблемы бродячих собак".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 июня 2021, 20:44

  • Житель Дагестана через суд добился ответа от полиции о профучете

    Житель Махачкалы Марат Шираев, которого на протяжении нескольких лет проверяют полицейские, лишь через суд смог получить письменный ответ от отдела МВД Ленинского района Махачкалы о том, что не состоит на профучете. Ответ может быть не совсем достоверным, так как касается лишь этого отдела, а профилактический учет ведется в Информационном центре МВД Дагестана, указала юрист Галина Тарасова.

16 июня 2021, 20:35

16 июня 2021, 20:34

  • Политологи назвали фаворитов предвыборной кампании в Армении

    Фаворитами на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении являются партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок Роберта Кочаряна «Айастан», популярность последнего растет, указал политолог Александр Искандарян. Обе политические силы идут вровень с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, считает политтехнолог Карен Кочарян.

16 июня 2021, 19:44

16 июня 2021, 19:17

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи