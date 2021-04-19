Бездомная собака. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

19 апреля 2021, 17:12

Астраханский чиновник обвинен в халатности при организации отлова бездомных собак

Начальник Управления по коммунальному хозяйству Астрахани, чьей отставки добивались зоозащитники, предстанет перед судом за провал работы по отлову и содержанию бродячих собак, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2020 года в Астрахани прошли одиночные пикеты зоозащитников перед зданием областной администрации с требованием прекратить отлов стерилизованных собак, а также отправить в отставку начальника Управления по коммунальному хозяйству и благоустройству города Владимира Бакуменко.

Управление Следкома России по Астраханской области отчиталось сегодня о завершении расследования уголовного дела о халатности в отношении начальника Управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани.

В 2020 году в администрацию города неоднократно поступали представления правоохранительных и контролирующих органов, а также обращения жителей с требованием принять меры для урегулирования ситуации с безнадзорными собаками, их агрессивным поведением и нападением на людей, сообщило сегодня управление СКР по Астраханской области.

По данным следствия, с апреля по декабрь 2020 года чиновник не организовал работу по отлову и содержанию уличных собак при наличии выделенных на это бюджетных средств. При этом в городе было зарегистрировано 2036 случаев нападения собак на людей, 629 из них - нападения на детей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 293 Уголовного кодекса России (халатность) предусматривает до трех месяцев ареста. На сайте администрации Астрахани на 17.10 мск нет информации относительно уголовного преследования главы управления по благоустройству. Комментариев обвиняемого или его представителей относительно версии следствия также не поступало.

Примечание:

"Около 25 зоозащитников провели акцию в Батайске", "Власти Махачкалы признали провал в решении проблемы бродячих собак", "Чиновники заподозрены в халатности после нападений собак на жителей Знаменска".

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