14 июня 2021, 13:11

15 детей отравились в медцентре Мартуни

У 15 детей, находившихся на лечении в больнице Мартуни, появились признаки кишечной инфекции, 12 из них переведены на лечение в Национальный центр инфекционных заболеваний, сообщил сегодня Минздрав Армении.

12 детей в возрасте от года до четырех лет  были доставлены 12-13 июня из медцентра в Мартуни Национальный центр инфекционных заболеваний.

13 июня симптомы обнаружились еще у четверых пациентов, в том числе одного взрослого, которые ужы выписаны из медцентра, сообщило сегодня издание News.Am со ссылкой на Минздрав Армении.

У двух пациентов, госпитализированных в Национальный центр инфекционных заболеваний, был обнаружен возбудитель внутрибольничной инфекции - Clostridium difficile, сообщило агентство "Новости Армения".

Сотрудники Минздрава выясняют источник  инфекции - в медцентре взяты пробы у сотрудников, пациентов, пробы образцов воды, проинформировал "Sputnik Армения".

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 18 мая 445 жителей города Сисиан в Сюникской области Армении обратились к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. Пять человек были госпитализированы. К вспышке кишечной инфекции в Сисиане привела авария в системе водоснабжения города, заключил Минздрав Армении.

Примечание:

"Госпитализированы 67 работников винодельческого завода в Армении", "38 учеников школы в Армении заразились дизентерией", "Врачи назвали стабильным состояние отравившихся жителей Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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