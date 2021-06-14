15 детей отравились в медцентре Мартуни

14 июня 2021, 13:11

У 15 детей, находившихся на лечении в больнице Мартуни, появились признаки кишечной инфекции, 12 из них переведены на лечение в Национальный центр инфекционных заболеваний, сообщил сегодня Минздрав Армении.

12 детей в возрасте от года до четырех лет были доставлены 12-13 июня из медцентра в Мартуни Национальный центр инфекционных заболеваний.

13 июня симптомы обнаружились еще у четверых пациентов, в том числе одного взрослого, которые ужы выписаны из медцентра, сообщило сегодня издание News.Am со ссылкой на Минздрав Армении.

У двух пациентов, госпитализированных в Национальный центр инфекционных заболеваний, был обнаружен возбудитель внутрибольничной инфекции - Clostridium difficile, сообщило агентство "Новости Армения".

Сотрудники Минздрава выясняют источник инфекции - в медцентре взяты пробы у сотрудников, пациентов, пробы образцов воды, проинформировал "Sputnik Армения".



Как писал "Кавказский узел", с 9 по 18 мая 445 жителей города Сисиан в Сюникской области Армении обратились к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. Пять человек были госпитализированы. К вспышке кишечной инфекции в Сисиане привела авария в системе водоснабжения города, заключил Минздрав Армении.