Число пострадавших от отравления в Сисиане возросло до 445

18 мая 2021, 07:38

Врачи диагностировали отравление еще у 43 жителей города Сисиан в Сюникской области, а общее число отравившихся достигло 445. В больнице находятся 11 пациентов, отчитался Минздрав Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", с 9 по 12 мая 296 жителей города Сисиан в Сюникской области Армении обратились к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. Пять человек были госпитализированы. К вспышке кишечной инфекции в Сисиане привела авария в системе водоснабжения города, заключил Минздрав Армении. К 14 мая общее число пострадавших от отравления жителей увеличилось до 402.

С 15 по 17 мая выявлены еще 43 жителя города Сисиан с признаками отравления, а общее число пострадавших от отравления достигло 445, сообщил вечером 17 мая на своей странице в Facebook Минздрав Армении.

На лечении в больнице остаются 11 человек, состояние их здоровья удовлетворительное. При этом 17 мая были госпитализированы пять пациентов, а трое в этот день выписались. Специалисты продолжают изучать пробы питьевой воды в Сисиане, результаты анализа показали некоторое улучшение ее качества, но вода пока непригодна к употреблению, уточнило ведомство.