Призыв Кокова к вакцинации от COVID-19 вызвал спор среди жителей Кабардино-Балкарии

13 июня 2021, 21:00

Глава Кабардино-Балкарии призвал жителей республики последовать его примеру и сделать прививку от коронавируса. Часть комментаторов указала на добровольно-принудительный характер вакцинации в регионе.

Как писал "Кавказский узел", концерт по случаю Дня России в Нальчике прошел близ пункта вакцинации от коронавируса. Горожан обрадовало проведение массовых мероприятий после долгого карантина.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отчитался сегодня о ситуации с коронавирусом в республике. "Ситуация с коронавирусом стабильна. большого прироста мы не наблюдаем, но вместе с тем есть определенные тенденции ухудшения ситуации в целом в РФ. Роста заболевших нету, но болезнь среди наших земляков протекает в более тяжелой форме. На сегодня в больницах 142 человека, из них порядка 120 на кислороде, 35 человек находится в реанимации. Это показывает, что вирус стал агрессивнее. более тяжело протекает", - заявил Коков.

Он призвал жителей республики прививаться, добавив, что сам и его семья уже сделали прививку. Казбек Коков отметил, что сегодня прошел второй этап вакцинации против коронавируса. "Самочувствие такое же, как после первого этапа вакцинации, - хорошее", - уточнил он. "Хотел бы призвать жителей Кабардино-Балкарии воспользоваться возможностью, которая есть - это вакцинация. Да, она добровольная. Но мы должны понимать, что риски, которые есть, намного выше, чем риски, которые транслируются в соцсетях, они неподтвержденные. До сентября мы должны сформировать коллективный иммунитет, а это свыше 270 - 300 тысяч человек у нас должны быть провакцинированы, чтобы не было угрозы распространения эпидемии", - заявил Коков в обращении, опубликованном на его странице в Instagram.

За сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, всего - 24 500, из их 478 человек скончались, следует из сегодняшней информации на сайте стопкоронавирус.ру.

По состоянию на 12 июня число привитых в Кабардино-Балкарии составляет 43 534. Из них двумя компонентами привились 32 319 человек. В Кабардино-Балкарии действуют более 50 прививочных пунктов, в том числе пять передвижных. Прививочные пункты открыты во всех городах и районах республики, сообщило сегодня со ссылкой на Минздрав региона РИА "Кабардино-Балкария". Напомним, по данным на 24 мая в республике прошли вакцинацию 33 118 жителей Кабардино-Балкарии, из них 26 033 человека прошли оба этапа вакцинации, сообщило ранее ведомство.

За девять часов обращение Казбека Кокова на его странице в Instagram, насчитывающей 233 тысячи подписчиков, собрало 30,3 тысячи просмотров и 143 комментария.

Часть пользователей согласилась с необходимостью вакцинации. "Мы вакцинировались, никто нас не просил. Когда видишь страдания близких людей и уходят в иной мир, приняли решение вакцинироваться. Не слушайте глупых людей, которые распространяют всякие слухи. Сами примите решение и вакцинируйтесь", - написал пользователь vv1757647. Его поддержал larazhambei. "Пока не случится беда, человек ничего не слышит. Кто у нас умер от вакцины? И сколько людей умерли от проклятого Ковида. Сколько прекрасных людей, которые около нас жили, эта болезнь унесла. И врачи, и много знакомых прекрасных людей умерли. Об этом надо думать", - отметил он.

Среди комментариев есть жалобы на то, что в общественном транспорте не соблюдаются требования Роспотребнадзора о социальной дистанции.

"Казбек Валерьевич, про какую дистанцию мы можем говорить??? Маршрут 2а всегда забит под завязку, там дышать нечем, если кто то выходит, все трутся друг об друга, так, что там и 1 сантиметра дистанции нет. А по правилам там разрешено перевозить, кроме сидячих, одного стоячего. Вы понаблюдайте за этим беспределом", указала shogmari. С ней согласилась ksu_nail_07. "Полностью с вами согласна, как в консервной банке едем и утром и вечером и всегда", - отметила она.

Некоторые комментаторы высказались против вакцинации, рассказали о том, что сделать прививку потребовало начальство. «Нельзя позволять вводить в свой организм не проверенное вещество! Если вы решили участвовать в эксперименте, то это ваше личное дело!» - заявила, в частности, lokovasvetlana. «Сына и дочку обязали сделать вакцинацию по работе», - сообщила catima2009.

Запись Казбека Кокова перепостил Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram, насчитывающей 110 тысяч подписчиков. За семь часов она набрала 111 тысяч просмотров и 77 комментариев.

Ряд пользователей указали, что вакцинация в республике - добровольно-принудительная. "Это чтобы вакцинировались. Мало в КБР желающих вакцинироваться. Только говорится, что добровольно, а как всегда - добровольно-принудительно", - указала sv_etlana7461.

"Чем больше и активнее рекламируют эту вакцину, тем больше она не внушает доверия. Но нас, работающих, ставят в такие рамки, что придется все равно привиться", - написала barabanovakaterina2. "Дочку заставили на работе вакцинироваться", - отметила liuda936.

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".