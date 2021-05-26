Пользователей соцсети в Кабардино-Балкарии заинтересовала вакцина "КовиВак"

26 мая 2021, 23:13

В Кабардино-Балкарию поступила первая партия вакцины "КовиВак" из 2340 доз, сообщил сегодня Минздрав республики. Пользователи соцсети Instagram поинтересовались возрастными ограничениями для применения препарата, противопоказаниями и процедурой вакцинации.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая Минздрав Кабардино-Балкарии отчитался о почти 29 тысячах жителей республики, привитых от коронавируса. Вакцинация в республике не всегда добровольна, некоторым приходится прививаться под угрозой увольнения, сообщили пользователи Instagram.

В Кабардино-Балкарию поступили 2340 доз вакцины "КовиВак", сообщил сегодня Минздрав республики на своей странице в Instagram. Это первая партия препарата, в ближайшие дни вакцину распределят по городским и районным прививочным пунктам, отмечается в сообщении.

"КовиВак" - третья зарегистрированная вакцина от коронавируса в России, разработанная Центром имени Чумакова на основе целого инактивированного вируса. "В вакцине содержатся мертвые вирусные частицы, которые не в состоянии нанести человеку никакого вреда. При введении препарата организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем становится готов ко всем его проявлениям", - заверило ведомство. Со ссылкой на разработчиков утверждается, что вакцина эффективна и против мутировавших штаммов.

По данным на 23.00 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 303 отметки "нравится" и 64 комментария. Большинство пользователей интересовали вопросы, связанные с правилами вакцинации этим препаратом.

"60 + делают? И если есть астма аллергия можно её делать?" - задала вопрос liubasha8291.

"Скажите ее однократно делают?", - спросила j_annet__.

"А эта вакцина лучше "Спутника"?" - поинтересовалась ftgf2358.

"Рекомендовано проводить данную вакцинацию лицам до 60 лет, так как клинических исследований пока не было проведено гражданам в возрасте от 60 лет [...] По поводу противопоказаний Вам необходимо проконсультироваться с врачом", - ответило ведомство. Этой вакциной прививают в два этапа с интервалом в 14 дней, пояснило министерство.

По данным на 24 мая в Кабардино-Балкарии прививку против коронавируса получили 33 118 жителей республики, из них 26 033 человека прошли оба этапа вакцинации, сообщило ведомство.

С начала пандемии в Кабардино-Балкарии выявлено 24 255 случаев заражения коронавирусом, в том числе 15 - за минувшие сутки. Выздоровело 23 558 пациентов, 466 скончались, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

"Кавказский узел" также писал, что 18 мая Минздрав Дагестана отчитался о поступлении вакцины "КовиВак", пользователи Instagram высказали сомнения в ее эффективности.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".