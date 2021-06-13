13 июня 2021, 15:24

Улучшилось состояние пострадавшей во время пыльной бури в Астрахани

Девочка, которая получила травмы во время пыльной бури в Астраханской области, переведена из реанимационного отделения московской клиники в обычную палату.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня стало известно, что врачи разрешили перевезти из Астрахани в Москву 10-летнюю девочку, которая получила травмы во время пыльной бури. Ребенка готова принять столичная клиника Рошаля, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Состояние девочки улучшилось, сообщил сегодня губернатор Игорь Бабушкин. "Девочка Юля, которая пострадала из-за упавшего дерева во время бури, в столичной клинике переведена из реанимации в обычную палату. Сейчас она получает лечение в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (которым руководит профессор Леонид Рошаль. – Прим. "Кавказского узла") при участии лучших специалистов детской медицины", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

По словам Бабушкина, девочка приподнимается в кровати и уже может выполнять простые инструкции, но ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. "Рядом с девочкой ее отец. Надеемся на лучшее", - цитирует губернатора ТАСС.

Напомним, 19 мая во время пыльной бури в Астраханской области пострадали два человека: девочку в поселке Оранжереи, находящемся в 80 километрах от областного центра, придавило деревом, а на 18-летнего жителя Астрахани упали кирпичи. Оба пострадавших были госпитализированы. Девочку скорая помощь доставила в областную детскую больницу. 29 мая представитель управления СКР Андрей Хегай сообщил, что ребенок, у которого диагностированы травмы головы и позвоночника, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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