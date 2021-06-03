Врачи разрешили перевезти из Астрахани в Москву пострадавшую в пыльной буре девочку

03 июня 2021, 10:00

Состояние девочки, пострадавшей во время пыльной бури в Астраханской области, улучшилось и позволяет транспортировать ее в московскую клинику, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая во время пыльной бури в Астраханской области пострадали два человека: ребенка в поселке Оранжереи придавило деревом, на жителя Астрахани упали кирпичи. Оба пострадавших были госпитализированы. Девочку скорая помощь доставила в областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Силищевой. 29 мая представитель следственного управления СКР по региону Андрей Хегай сообщил, что ребенок, у которого диагностированы травмы головы и позвоночника, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Врачи пришли к выводу, что состояние пострадавшей девочки позволяет транспортировать ее в Москву.

"Врачи провели консилиум с московскими специалистами по поводу лечения девочки Юли. В состоянии ребенка сохраняется положительная динамика. Врачи разрешили транспортировку. Ее готовы принять в столице для дальнейшего лечения", - цитирует Бабушкина "Интерфакс".

По словам губернатора, ребенка готова принять клиника Рошаля, решается транспортный вопрос.