Два армянских солдата получили травмы в стычке с азербайджанскими военными

03 июня 2021, 09:19

В результате конфликта армянских и азербайджанских солдат на границе Гегаркуникской области получили травмы двое военнослужащих, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня Минобороны Азербайджана заявило, что группа из около 40 армянских солдат вошла вечером 1 июня на территорию Азербайджана, после чего азербайджанские военные выдворили их на исходную позицию. Оборонное ведомство Армении назвало эту информацию недостоверной.

Азербайджан 27 мая взял в плен шесть армянских военнослужащих. Баку объявил задержанных разведчиками, пытавшимися заминировать дорогу на азербайджанской территории. Минобороны Армении заявило, что солдаты занимались минированием на территории своей воинской части и насчитало на линии соприкосновения тысячу азербайджанских военных, а врио премьера Никол Пашинян после поездки в село Кут назвал ситуацию "взрывоопасной". Как произошел конфликт, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Легкие телесные повреждения получили армянские военные в результате конфликта в Гегаркуникской области с военными из Азербайджана. Инцидент был разрешен силами вышестоящего командования, сообщило в ночь на 3 июня онлайн-издание News.am.

Информацию об инциденте в Гегаркуникской области подтвердило Минобороны Армении. Телесные повреждения получили двое армянские военнослужащих, уточнило ведомство. "Инцидент произошел с участием армянских и азербайджанских военнослужащих. Во время инцидента огнестрельное оружие не применялось. Ситуация была оперативно улажена усилиями вышестоящего командования", – привело в ночь на 3 июня ИА "Новости Армения " сообщение пресс-службы министерства.

На 09.05 мск 3 июня на сайте Минобороны Азербайджана нет информации относительно сообщения о конфликте между военными на границе Армении и Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 31 мая погранслужба Азербайджана опровергла сообщения в соцсети о перестрелке на границе с группой армянских солдат. При этом в какой соцсети и когда были опубликованы сообщения о столкновении на границе, ведомство не уточнило.

Напомним, что между Арменией и Азербайджаном с середины мая обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана заявили, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. 28 мая житель села Кут Гегаркуникской области рассказал, что люди опасаются, что им придется покинуть свои дома, так как сельские пастбища перешли под контроль азербайджанских военных.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивали, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Черное озеро: передел границ".