Дорога Буйнакск – Чирката. Фото https://yandex.ru/efir?stream_id=459efa2a1fb9c0fe90db71aca8866862

28 мая 2021, 08:58

Возобновлено движение по дороге Буйнакск – Чирката

Рабочие восстановили участок автотрассы Буйнакск – Чирката в Унцукульском районе, размытый после сильного ливня, сообщил "Дагестанавтодор".

Как сообщал "Кавказский узел", 26 мая Минтранс Дагестана информировал, что автомобильная дорога Буйнакск – Гимры – Чирката оказалась размыта в результате сильного ливня. Движение по автотрассе было приостановлено, а водителям было предложено воспользоваться объездной дорогой.

Дорожные службы восстановили движение на автодороге Буйнакск – Гимры – Чирката, сообщил в ночь на 28 мая "Дагестанавтодор". "Движение по автомобильной дороге Буйнакск – Гимры – Чирката на участке Временный посёлок – Ахульго, закрытое в связи с размывом полки дороги на 48 километре, восстановлено и осуществляется по временной схеме", – сказано в сообщении, опубликованном на странице организации в Instagram.

Запись о том, что участок дороги Буйнакск – Гимры – Чирката был размыт ливгнем была размещена 26 мая на странице управления ГИБДД МВД по Дагестану в Instagram, на которую подписаны около 73,3 тысячи подписчиков. К 09.00 мск 28 мая эта публикация набрала 15,4 тысячи просмотров и 17 комментариев. Их авторы разошлись во мнении о причинах происшествия.

"Насыпью сделали дороги, теперь вот результат", – считает maga29a. "Какую бы дорогу не сделали будь идеальную, долго не продержится. Оползни, осадки дают о себе знать", – ответил ему пользователь apmyp521. "С природой не поспоришь", – высказала схожее мнение anjela.ra_163.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Унцукуль  (административный центр Унцукульского района Дагестана) прогнозируется слабый дождь, температура воздуха составит +19 градусов, скорость ветра -2 метра в секунду. В ночь на 29 мая ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +9, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 75 тысяч жителей Дагестана остались без электричества", "Восстановлено сообщение с отрезанными лавиной дагестанскими селами", "Жители Дагестана пожаловались на условия жизни после эвакуации из-за оползня".

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