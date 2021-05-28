Акушеры-гинекологи отказались признать вину в смерти Елены Мачкалян

28 мая 2021, 02:25

Врачи Волжского перинатального центра Наталья Андреева и Елена Попова в последнем слове в суде заявили, что Елена Мачкалян умерла не по их вине, а из-за проблем с печенью, сообщил вдовец Арам Мачкалян.

Как писал "Кавказский узел", дело двух акушеров-гинекологов перинатального центра, Натальи Андреевой и Елены Поповой, рассматривает Волжский городской суд. Эксперты в суде назвали неправильные действия врачей причиной смерти Елены Мачкалян, но затем суд частично удовлетворил просьбу защиты обвиняемых о признании экспертизы, проведенной в Астрахани, недопустимым доказательством. Попова и Андреева заявили суду, что роженица умерла от болезни печени, а свою вину они отрицали. Врачи однобоко предоставили суду данные о состоянии здоровья Елены Мачкалян перед смертью, чтобы снять с себя ответственность, заявил вдовец Мачкалян. На заседании суда 26 мая гособвинитель запросил по четыре года колонии общего режима двум подсудимым акушерам-гинекологам. Более справедливым был бы приговор в виде шести лет лишения свободы, считают вдовец и родители умершей после родов женщины.

Елена Мачкалян умерла 29 января 2017 года после родов. Ее супруг Арам Мачкалян уверен, что врачи допустили ошибку, которая привела к смерти женщины, а с ней и ребенка. Вдовец уже добился наказания руководителя патологоанатомического бюро Вадима Колченко за подмену биологических образцов Елены Мачкалян. Суд также признал Колченко взяточником. Патологоанатом приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Защита Колченко обжаловала приговор. Подробнее история Елены Мачкалян описана в справке "Кавказского узла" "Смерть Елены Мачкалян: небрежность, ложь и подлог".

На заседании суда 27 мая подсудимые выступили с последним словом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Арам Мачкалян. "Акушер-гинеколог Андреева выразила соболезнование. В остальном, по ее словам, я не совсем корректный, плохой человек, сотрудничаю с желтыми СМИ, раздувая скандал", - сказал он.

Мачкалян сказал, что сотрудничает с прессой с целью объективного и прозрачного расследования двух уголовных дел. "Кого-то принижать я себе никогда не позволял. Тем более, пока дело не поступило в суд, я фамилии подсудимых ни разу не озвучивал. Не я сделал их подсудимыми, а эксперты и следствие. Андреева также заявила, что мне нужен психолог, что у меня стадия острого горя. На самом деле я просто хочу справедливости. Попова сказала, что если бы у Елены была здоровая печень, она была бы жива, что консилиум выставил диагноз "аутоимунный гепатит". Но почему-то родственники узнали об этом, когда получили справку о смерти?" - задался вопросом вдовец.

Он подчеркнул, что Дзержинский районный суд уже вынес решение в отношении Колченко за подмену биологических образцов Елены Мачкалян. Это доказывает, что никакого аутоимунного гепатита у нее не было. "Но и без приговора это подтверждается экспертизам... Я понимаю, что на скамье подсудимых два взрослых врача, которые всю жизнь отдали профессии, у них есть свое видение, свое мнение. Но разоблачающую их экспертизу делал не я, а эксперты с учеными степенями. В последнем слове подсудимые поддержали свое мнение, что сделали все правильно, ничего не нарушили, и вину свою не признали", - сказал Мачкалян.

Он отметил, что оглашение приговора состоится 31 мая в 10.00 мск.