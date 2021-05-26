26 мая 2021, 21:27

Обвинение запросило реальные сроки врачам по делу о смерти Мачкалян

Гособвинитель на прениях в суде Волжского по делу о смерти Елены Мачкалян запросил по четыре года колонии общего режима двум подсудимым акушерам-гинекологам. Более справедливым был бы приговор в виде шести лет лишения свободы, считают вдовец и родители умершей после родов женщины.

Как писал "Кавказский узел", дело двух акушеров-гинекологов перинатального центра, Натальи Андреевой и Елены Поповой, рассматривает Волжский городской суд. Эксперты в суде назвали неправильные действия врачей причиной смерти Елены Мачкалян, но затем суд частично удовлетворил просьбу защиты обвиняемых о признании этой экспертизы недопустимым доказательством. Попова и Андреева заявили суду, что роженица умерла от болезни печени, а свою вину они отрицают. Врачи однобоко предоставили суду данные о состоянии здоровья Елены Мачкалян перед смертью, чтобы снять с себя ответственность, заявил вдовец Мачкалян.

Елена Мачкалян умерла 29 января 2017 года после родов. Ее супруг Арам Мачкалян уверен, что врачи допустили ошибку, которая привела к смерти женщины, а с ней и ребенка. Вдовец уже добился наказания руководителя патологоанатомического бюро Вадима Колченко за подмену биологических образцов Елены Мачкалян. Суд также признал Колченко взяточником. Патологоанатом приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Защита Колченко обжаловала приговор. Подробнее история Елены Мачкалян описана в справке "Кавказского узла" "Смерть Елены Мачкалян: небрежность, ложь и подлог".

Сегодня в ходе прений по делу о смерти Елены Мачкалян гособвинение запросило для врачей реальный срок, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Арам Мачкалян.

"По четыре года исправительной колонии общего режима для  Андреевой и Поповой, а также запрет заниматься медицинской деятельностью на срок 3 года. По статье 47 Уголовного кодекса три года -  это, к сожалению, максимальный срок запрета заниматься какой-либо деятельностью. Я, мой адвокат и родители Лены просили по шесть лет лишения свободы", - рассказал вдовец.

Примечание:

"Вдовец Елены Мачкалян оспорил данные врачей о ее состоянии здоровья", "Акушер-гинеколог объяснила смерть Елены Мачкалян болезнью печени", "Врач перинатального центра отвергла свою вину в смерти Елены Мачкалян"

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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