Защита волгоградского патологоанатома Колченко обжаловала приговор

09 апреля 2021, 20:19

Защита волгоградского патологоанатома Вадима Колченко сегодня обжаловала вынесенный ему приговор по делу о взятках, служебном подлоге, превышении полномочий и подмене внутренних органов умершей роженицы Елены Мачкалян. Выводы суда не подкреплены доказательствами, заявила адвокат Ольга Галушкина.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Волгограде 1 апреля приговорил патологоанатома Вадима Колченко к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в подмене биологических образцов умершей при родах Елены Мачкалян, а также в получении взяток и хищении премий медработников. Две подчиненные Колченко приговорены к условному сроку. Строгий приговор волгоградского суда по делу о подмене внутренних органов умершей роженицы Елены Мачкалян стал следствием "ажиотажа вокруг дела" и будет обжалован, заявила адвокат патологоанатома Вадима Колченко. Вдовец Арам Мачкалян остался доволен решением суда. Аналитики сочли приговор прецедентным.

По версии следствия и суда, Вадим Колченко, решив искусственно занизить статистику материнской смертности, с помощью двух подчиненных подменил биологические образцы умершей Елены Мачкалян. Кроме того, Колченко требовал "откаты" от подчиненных. Ему были предъявлены обвинения по статьям о получении взяток, организации служебного подлога, превышении должностных полномочий и мошенничестве. 4 сентября 2019 года Колченко заявил, что его подставили под обвинение в служебном подлоге, подменив биологические образцы умершей женщины.

Адвокат Вадима Колченко Ольга Галушкина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что подала сегодня предварительную апелляционную жалобу на приговор в Волгоградский областной суд.

"Я считаю, что приговор достаточно слабо написан, он больше похож на протокол судебного заседания, чем на приговор, - сказала адвокат. - Там подробно изложены показания участников процесса, причем в той части, которая соответствует обвинению. Там, где показания опровергают предъявленное обвинение, это просто умалчивается и все. От того, что там 300 листов текста, анализа больше не стало. Судейской работы я в этом приговоре не увидела".

Ольга Галушкина отметила, что Колченко получил 2,5 года колонии за подмену биологических образцов, остальной срок назначен по другим эпизодам.

"Там два эпизода по взяткам. Первый эпизод - по Красноармейскому району - вообще не доказан, - считает адвокат. - Все обвинение и выводы суда строятся на показаниях санитарки Нестеренко. По факту Колченко вообще отрицает получение от нее денег. Если по Курбанову он не отрицает этого, объясняет, как брал их и при каких обстоятельствах, то с Нестеренко - отрицает. Этого в принципе не было, и он очень возмущен тем, что Нестеренко на это решилась. Ее запугали, у нее две явки с повинной… Мы считаем, что эпизоды по взяткам не доказаны. По Красноармейскому району насчитали на предположениях Нестеренко 340 тысяч, по второму эпизоду, с Курбановым - 250 тысяч, из них объективно подтверждается получение денег на сумму в 129 тысяч. Колченко и не отрицает, что эти деньги получал. Но объясняет, что изначально договаривались, что эти деньги будут уходить на нужды бюро. Его водитель приходил в суд с чеками и квитанциями и пояснял, что на деньги, которые дал Колченко, он покупал омывающую жидкость, тормозную жидкость, колеса менял, вентилятор менял".

Защита ходатайствовала, чтобы суд принял чеки в качестве доказательств, но в этом было отказано, сказала Галушкина.

"В приговоре написали, что защита не представила доказательств расходования денег на нужды бюро, - отметила она. - Расходных документов, подтверждающих, что деньги принадлежали бюджетному учреждению, нет, это деньги из внешних источников… Суд пришел к выводу, что взятки передавались за покровительство, что ничем не подтверждается".

Адвокат также заявила, что "фактов нарушения должностных обязанностей судом не установлено, не написано, какие конкретно действия санитары совершали незаконно, а Колченко должен был эту деятельность не допустить".

Галушкина указала, что "никто из санитаров ни к какой ответственности за незаконную деятельность не привлечен".

"Что касается подлога, то, согласно приговору, его предметом в конечном итоге стало внесение в медицинские свидетельства о смерти и в протокол патологоанатомического вскрытия в части диагноза Елены Мачкалян - "аутоимунный гепатит", - сказала она. – Тогда другой вопрос - какой диагноз правильный? Экспертный совет при облздраве этот диагноз подтвердил. Единственная погрешность, на которую они указали, - смерть не отнесли к категории материнской. В итоге ее признали материнской, поправили статистику. Но диагноз не изменен. В приговоре указано, что обе экспертизы, представленные Мачкаляном, суд не принимает, потому что они не соответствуют требованиям. С чего тогда взяли, что диагноз неправильный? Если две экспертизы отвергнуты, а третьей нет? Мы просили назначить экспертизу, нам было отказано. Мы просили допросить эксперта - нам также было отказано".

По словам адвоката, назначенный Колченко штраф в 2,5 млн рублей не учитывает, как указано в приговоре, материального положения ни его, ни его семьи. "Сведения о материальном положении не изучались, не проверялось, есть ли у него счета, недвижимость, дорогостоящее имущество, - сказала Галушкина. - У него только двое детей и жена неработающая - вот и все его "имущество", и все они проживают в двухкомнатной квартире. С какого имущества он должен заплатить этот штраф?"

По словам Галушкиной, "вина по всем четырем эпизодам не доказана, выводы суда не подкреплены доказательствами, нет мотивации того, по каким причинам суд отверг доказательства со стороны защиты, часть доказательств вообще не приведена в приговоре, суд умолчал, что они были". "Мы требуем приговор отменить", - сказала она.