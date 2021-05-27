Фикрету Раджабову предъявлено новое обвинение

27 мая 2021, 23:18

Депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов обвинен в мошенничестве с земельным участком в районе совхоза «Декоративные культуры» в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", Фикрет Раджабов с 24 мая 2019 года находился под арестом по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками. 1 августа 2019 года он был освобожден, но сразу после выхода из СИЗО депутата задержали по новому делу о мошенничестве и вновь арестовали. 26 сентября 2019 года постановление о возбуждении нового дела было отменено за истечением срока давности. Несмотря на это, Раджабову продлили срок ареста. Следствие настаивает на продлении ареста, поскольку надеется получить от Раджабова важные показания, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Фигурантами дела о преступном сообществе и аферах с землей также являются бывший исполняющий обязанности руководители дагестанского управления Росреестра Шамиль Гаджиев, его предшественник на посту Сафиюла Магомедов, председатель комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев, бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, сотрудники республиканской службы Кадастровой палаты России. Следствие считает, что преступное сообщество оформило на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Ущерб по делу оценен на сумму более чем 370 миллионов рублей.

Раджабову предъявлено новое обвинение в мошенничестве с земельным участком, сообщил сегодня со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела от 21 мая "Черновик".

По версии следствия, в 2005-2006 годах Раджабов, занимая должность начальника юридического управления мэрии Махачкалы, подписал постановления, подготовленные заммэра Германом Рагимхановым. В документах, датированных 2000 и 2004 годами, содержались ложные сведения о том, что участок площадью более двух тысяч квадратных метров в районе совхоза «Декоративные культуры» в Махачкале был передан мэром города в собственность частному лицу, полагают следователи. В собственность участок оформили лишь в 2010 году, а мэрии Махачкалы был причинен ущерб в особо крупном размере, следует из постановления.

Раджабову предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, то есть в приобретении права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщил "Коммерсант-Юг".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Раджабова или его представителей относительно нового обвинения.