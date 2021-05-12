Наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

12 мая 2021, 20:38

Житель Ингушетии получил реальный срок по делу о хищении пенсии

Сунженский районный суд приговорил жителя республики, обвиненного в хищении пенсии со счета покойного отца, к четырем годам колонии.

Судом установлено, что мужчина после смерти своего отца в октябре 2017 года по генеральной доверенности ежемесячно до марта 2020 года снимал со счета покойного его пенсию. О смерти отца соответствующие органы он не уведомил ни устно, ни по документам. "Таким образом, он причинил отделению Пенсионного фонда России в Республике Ингушетия ущерб на сумму более 770 тыс. рублей", - сообщила региональная прокуратура.

Мужчина был также обвинен в том, что украл у своего знакомого ноутбук. Суд признал его виновным по статьям о крупном мошенничестве и краже (часть 3 статьи 159, пункт "в" части 2 статьи 158 УК России) и приговорил к четырем годам лишения свободы. Поскольку мужчина уже был ранее судим, он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2020 года сотрудник Пенсионного фонда в Ингушетии был обвинен в хищении 3,5 миллиона рублей. По версии следствия, он внес изменения в базу данных и получил за несуществующих пенсионеров 3,5 миллиона рублей.

Примечание:

"Суд в Кабардино-Балкарии признал мошенничеством получение выплат контрактником", "Сотрудники соцзащиты в Дагестане заподозрены в хищении пособий для многодетных", "Житель Буйнакска заподозрен в хищении пенсии".

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