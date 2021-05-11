Участники акции протеста в Грузии зашили рты

11 мая 2021, 20:30

Производство Georgian Manganese наносит огромный ущерб домам жителей грузинского села Шукрути, жить в них стало опасно для жизни, отметили участники акции протеста. Представители компании сочли акцию ангажированной и напомнили, что сельчанам выплачиваются компенсации.

Как писал "Кавказский узел", жители села Шукрути в ноябре 2019 года блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к экологической катастрофе и повреждению их домов. Представитель компании отверг эти обвинения.

Трое жителей села Шукрути Чиатурского района (регион Имерети) в знак протеста против компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"), зашили себе рты. Сюжет о протесте показала сегодня телекомпания "Рустави 2", в нем несколько местных жителей пожаловались на компанию, занимающуюся добычей марганцевой руды. По их словам, производство наносит огромный ущерб их домам, и жить в них стало опасно для жизни, сообщил портал "Новости Грузия".

Протестующие признали, что компания предлагает им компенсацию, однако считают ее мизерной и не соответствующей ущербу. Они предложили установить ущерб с помощью частного аудита, а также попросили помощи у правительства, в противном случае пригрозили провести более масштабную акцию протеста с участием жителей села, проинформировал сегодня "Sputnik Грузия".

В компании заявили, что жители села Шукрути уже получают компенсации и только некоторые из них не согласны с выделенной суммой. По словам представителей компании, протестующие действуют "в чужих интересах", сообщило издание со ссылкой на сюжет телекомпании.

Напомним, в сентябре 2019 года компания Georgian Manganese создала специальную комиссию для изучения заявлений местных жителей о поврежденных домах. Члены комиссии посетили все поврежденные дома в селе Шукрути и сделали вывод, что описанные повреждения не связаны с рабочим процессом компании Georgian Manganese, а связаны с работами, выполненными еще в советский период.

Georgian Manganese – крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

Ранее "Кавказский узел" писал о забастовках шахтеров компании Georgian Manganese. Последняя прошла с 23 по 26 апреля, по ее итогам компания согласилась повысить рабочим зарплаты на 25%.