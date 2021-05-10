Две дороги в горах Дагестана закрыты из-за обвалов

10 мая 2021, 18:18

Движение транспорта закрыто из-за обвалов и осыпи на автодорогах в Цунтинском и Шамильском районах Дагестана после сильных осадков.

По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщение с Тляратинским и Цунтинским районами и Бежтинским участками прервано после ливневых дождей со снегом, прошедших в горах с 9 по 10 мая.

В частности на 44-м километре автодороги республиканского значения Агвали – Шаури – Кидеро, соединяющей Цунтинский район с Цумадинским и другими районами и городами республики, в ночь на 10 мая произошел скальный обвал, который перекрыл проезжую часть дороги на протяжении 40 метров.

Кроме того, на 75-м километре автомобильной дороги республиканского значения Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал, соединяющей Тляратинский район и Бежтинский участок с Шамильским районом, также в ночь на 10 мая произошел скальный обвал, который перекрывший 60 метров проезжей части.

На обеих трассах ведутся работы по расчистке, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана на своей странице в Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая дорожники после сильных дождей расчищали от селей пять автомобильных дорог в трех горных районах Дагестана - Цумадинском, Цунтинском и Шамильском.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Кидеро (административный центр Цунтинского района) и в Хебде (административный центр Шамильского района) ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега, которые прекратятся к утру. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.