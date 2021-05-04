Прокуратура назвала ответственных за гибель волгоградских спортсменок

04 мая 2021, 13:49

Прокуратура Волгоградского края сочла неисправным микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда, а прокуратура Ставрополья потребовала арестовать директора спортшколы. Поездки детских спортивных команд всегда оплачивают родители, а руководство спортшкол поставлено в условия, когда вынуждено считать каждую копейку, отметили жители Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Пять участниц волгоградской детской баскетбольной команды погибли. Пятеро из выживших в аварии детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу, четверо из них находятся в реанимации, состояние одной пострадавшей крайне тяжелое, рассказали врачи. 2 мая суд отправил под арест до 30 июня водителя легкового автомобиля ВАЗ-2109, который стал участником аварии с гибелью детей на Ставрополье, он признал вину. Также суд продлил до 5 мая срок задержания водителя микроавтобуса, который перевозил детскую команду волгоградских баскетболисток, и поместил под домашний арест директора спортшколы.

Прокуратура Волгоградской области отчиталась о результатах проверки в связи с ДТП на Ставрополье

15 апреля директором спортивной школы был издан приказ об участии спортсменов в соревнованиях в Черкесске, куда были отправлены 13 воспитанниц и тренер команды. Спортсменов везли на автобусе, выпущенном в 2005 году, при этом у водителя не было путевого листа и лицензии на перевозку пассажиров, отчиталась сегодня прокуратура Волгоградской области о результатах проверки в связи с аварией на Ставрополье.

Поездка в Черкесск не была согласована с ГИБДД, "автобус не был оборудован желтым проблесковым маяком, опознавательными знаками и устройством, ограничивающим скорость до 60 километров в час", сообщила прокуратура.

В базе данных отсутствует диагностическая карта, свидетельствующая о технической исправности автобуса, а при осмотре микроавтобуса после ДТП был выявлен "целый ряд технических неисправностей, которые не позволяли бы эксплуатировать транспортное средство. В частности, у него не было ремней безопасности на заднем ряду сидений", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура также приступила к проверкам организаций, работающих с несовершеннолетними. "Согласно документам администрации Волгограда и ее структурных подразделений, в настоящее время выезды обучающихся в другие регионы автомобильным транспортом запрещены", - говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратура добивается ареста директора спортшколы

Прокуратура Ставропольского края настаивает на аресте директора волгоградской спортшколы №2 Татьяны Астафьевой. "В отношении директора спортивной школы олимпийского резерва № 2 Волгограда судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На данное решение суда органами прокуратуры будет внесено апелляционное представление с требованием о заключении под стражу указанного лица", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ставрополья.

О задержании тренера команды Татьяны Шахматовой сообщил тренер московской детской баскетбольной команды "Руна" Виктор Харитонов в своем Instagram-аккаунте. "Не было денег и поддержки власти, чтобы дети добрались до места соревнования максимально безопасно - на поезде или самолете. Это могло произойти с каждым из нас. Нужна огласка, иначе нас всегда будут делать крайними", - написал он в своем Instagram 2 мая.

Тренера детской баскетбольной женской команды МБУ СШОР №2 Волгограда Татьяну Шахматову суд отправил под подписку о невыезде после трагического ДТП на Ставрополье. Она везла своих воспитанниц на турнир в Черкесск. Вместе с ней ехала на соревнования и её дочь. Девочка пострадала аварии и находится в московской больнице, сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград".

Волгоградцы сочли причиной трагедии недостаточное внимание к детскому спорту

Почему для поездки был выбран именно микроавтобус, рассказал житель Волгограда Лев Любимов, друг Руслана Нахметова, который был за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter в момент аварии в Ставропольском крае. "Он работает с этой спортшколой уже восемь лет; все, кто знают Руслана, подтвердят, что он очень спокойный и профессиональный водитель. Все поездки всегда были за счет родителей, никто из чиновников не помогает, только дают указание, что детей нужно везти на поезде, но никто на это деньги не выделяет, и поэтому выбирают самый оптимальный вид транспорта", - привело его слова V1.

Любимов утверждает, что оформление поездки в ГИБДД не отразилось бы на ее безопасности. "Чтобы оформить поездку как полагается, нужна лицензия на перевозку, а ее сейчас получить очень проблематично, практически всем приходит отказ, надо собрать кучу бумаг, договоры и много других условий. Руслан возил их практически по себестоимости поездки, так как его племянница тоже была в команде. Самое главное, что все эти оформленные документы никак бы не повлияли на исход событий, так как при организованной перевозке групп детей по межгороду сопровождение сотрудников ГИБДД предусмотрено только при наличии трех и более автобусов, если едет один автобус, то подается уведомление в ГИБДД о поездке, и на этом всё", - процитировало его издание 3 мая.

Трагедия произошла потому, что детский спорт никому не нужен, заявил житель Волгограда Антон Щепетнов. "Корень трагедии в самой системе детского спорта, да и не только детского. Посудите сами. Почему родители были вынуждены сами организовывать поездку команды на столь дальние расстояния? У автобуса и его водителя даже путевого листа не было. Не имею претензий к водителю автобуса, пусть разбирается следствие, он сам весь переломан и работал в тех условиях, в которые его поставили. А вот кто поставил, об этом и разговор. Почему детский спорт никому не нужен?" – привели сегодня его слова "Новости Волгограда". Спортивная сфера в регионе финансируется крайне избирательно – например, не показывающий никаких позитивных результатов "Ротор" тратит огромные суммы на футболистов, тогда как детские спортшколы вынуждены считать каждую копейку, добавил Щепетнов.