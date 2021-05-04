Минобороны России отчиталось о разминировании окраины Мартакерта

04 мая 2021, 08:14

Саперы очищают от взрывоопасных предметов окраину Мартакерта, где осенью 2020 года находились артиллерийские позиции, сообщило сегодня Минобороны России. Всего с начала миротворческой миссии в Нагорном Карабахе разминировано 2064 гектара земель.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая Минобороны России сообщило, что за время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе от взрывоопасных предметов очищено 2059 гектаров территорий, где осенью 2020 года шли бои. Разминирование окрестностей Мартакерта было начато 17 января.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – это долгий и сложный процесс, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Саперы российского миротворческого контингента проводят разминирование земель на окраине города Мардакерт (Мартакерт), гда во время боевых действий находились артиллерийские позиции, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны России.

"В настоящий момент местные жители опасаются проводить работы на близлежащих сельхозугодьях, пока не будет проведена полная очистка местности. В апреле – начале мая на территории Мардакертского района российскими саперами было обнаружено и обезврежено более 200 артиллерийских снарядов и взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Всего с начала миротворческой миссии разминировано 2064 гектара территории, 632 километра дорог, проверено 1733 здания, в том числе 30 социально значимых объектов. Найдены и обезврежены 25 603 взрывоопасных предмета, отмечается в публикации.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее Россия призывала ООН принять участие в разминировании территорий в зоне карабахского конфликта. Отклика на это предложение не последовало, сказал 17 апреля министр обороны России Сергей Шойгу. 5 апреля представитель ООН Чару Бист сообщил, что Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации международной организации выделил Азербайджану миллион долларов на очистку территории от мин. После обострения карабахского конфликта в 2020 году на минах подорвалось 106 граждан Азербайджана, а Армения до сих пор не представила карты заминированных территорий, сообщил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".