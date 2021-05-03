Пользователи соцсети призвали наказать причастных к смерти туристки в Кабардино-Балкарии

03 мая 2021, 11:50

Туристка погибла в горах Кабардино-Балкарии по недосмотру организаторов аттракциона по роупджампингу, дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг, сообщили следователи. Причастных к смерти девушки следует наказать, а рискованные аттракционы запретить, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая 23-летняя туристка из Пятигорска разбилась на аттракционе по роупджампингу при прыжке с канатом со склона горы в Чегемском ущелье. Следователи начали проверку, не исключив, что при оказании услуги по прыжкам со скалы организаторы аттракциона не рассчитали длину веревки.

В связи со смертью туристки в селе Эль-Тюбю Чегемского района возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), сообщила 2 мая пресс-служба управления СКР по Кабардино-Балкарии.

По данным следствия, жительнице Ставропольского края "была оказана платная услуга в виде аттракциона - экстремальных прыжков с высоты на альпинистской веревке". "В результате предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выразившихся в недостаточном обеспечении сохранности жизни лиц, получающих услугу, девушка в результате удара о скалы получила телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончалась на месте происшествия", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Сообщение о смерти туристки размещено вечером 2 мая в Instagram-паблике "Происшествия Нальчик", насчитывающем 151 тысячу подписчиков. К 11.55 мск публикация набрала 18,6 тысячи просмотров, под ней размещено 35 комментариев.

Авторы многих из них раскритиковали как организаторов, так и посетителей рискованных аттракционов, и высказались за запрет роупджампинга. "Надо запретить вообще. Очень нелепая смерть", - написал, в частности, street8789.

"Как будто самоубийство получается. Если без какой-либо пользы, для адреналина или забавы так делают", - согласилась arapkhanova_khava. "Зачем вообще прыгать?" - недоумевает abuibrahim886. "Люди вообще страх потеряли и вообще не ценят жизнь", - высказал мнение akhmedashibokov.

"А кто инструкторы? Кто ответит за смерть?" – задалась вопросом zabakova7. "Надо прекращать, что за спортснаряд-самоубийца? И кто ответит за несчастный случай? Соболезную родным и близким", - написала madinaabidokova.

"Кто вообще разрешил так рисковать жизнью людей? Что за смертельный аттракцион? Лишь бы деньги заработать!" – возмутилась mambetova297. "А не проще запретить такие прыжки?! Зачем это надо?" – поддержала возмущение aleksandra_ivanova1.

"Заплатить и погибнуть... Я думаю, что аттракционы такого рода должны быть бесплатными", - написал marko_ko. "Их вообще не должно быть", - ответила на это 6906aksana. "Возможно, эта нелепая смерть остановит других адреналинщиков", - предположила natapimenova1527.

"Запретить!!!! Запретить такой аттракцион! Жаль, очень молодая совсем, ей бы жить и жить", - указал пользователь feride_feride_s.