Российские саперы разминировали сельхозугодья около карабахского поселка

30 апреля 2021, 07:24

Саперы полностью разминировали поля около поселка Пирджамал Аскеранского района, и теперь местные жители могут вернуться к сельскохозяйственным работам, сообщило сегодня Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 апреля российские военные обеспечили фермерам в Нагорном Карабахе безопасность проведения посевных работ, а 17 апреля отчитались об очистке от неразорвавшихся боеприпасов полей и виноградников, в том числе близ линии разграничения.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Военные инженеры очистили от неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственные угодья в селе Пирджамал (армянское название Вардадзор, – прим. "Кавказского узла"), расположенном в Аскеранском районе (занимает территорию Ходжалинского и часть Агдамского районов Азербайджана – прим. "Кавказского узла") Нагорного Карабаха, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "Здесь, на территории сельскохозяйственных угодий, во время боевых действий находились военные позиции. <…> Местность была полностью очищена саперами", – сказано в сообщении ведомства.

Всего за время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе саперами очищено 2051 гектар территории, 625 километров дорог, 1721 здание, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 600 взрывоопасных предметов, добавило министерство.

В Нагорный Карабах продолжают возвращаться беженцы, написал 21 марта в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "[Власти] больше всего помогают тем, кто хочет жить в деревне. В близлежащих к Степанакерту селах немало пустующих домов, вот их ремонтируют в первую очередь и заселяют беженцами", – отметил Симонян.

В Степанакерте местные жители ведут ремонтные работы, добавил он. "Стройки в [Степанакерте] не прекращаются, работы много, все восстанавливается. На крышах даже железные трубы согнулись от взрывной волны, приходится и их менять", – пояснил блогер.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".