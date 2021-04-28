28 апреля 2021, 19:16
Прокуратура потребовала закрыть детсад в Малгобеке после жалобы родителей
В работе малгобекского детского сада выявлены многочисленные нарушения законодательства, а само здание находится под угрозой обрушения, заявила прокуратура после проверки жалобы родителей воспитанников учреждения.
По данным ведомства, проверка была проведена по коллективному обращению родителей о нарушении прав детей на безопасные условия содержания.
"Установлены многочисленные нарушения закона о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе нарушения, допускающие вероятность обрушения отдельных элементов здания детского сада", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Ингушетии.
Ведомство пришло к выводу, что находиться в этом детсаду опасно для жизни и здоровья и обратилось в суд с иском о приостановлении эксплуатации здания, следует из сообщения прокуратуры.
"Подрядчик заподозрен в мошенничестве при строительстве детсада в Ингушетии", "Дело о мошенничестве подрядчика Минстроя Ингушетии дошло до суда", "Подрядчик обвинен в хищении денег на строительство детсадов в Ингушетии".
28 апреля 2021, 19:32
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