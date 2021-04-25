Останки 13 жертв грузино-абхазского конфликта захоронены в Тбилиси

25 апреля 2021, 00:38

Абхазия передала Грузии останки 13 военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах. В списках пропавших без вести остаются 2355 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2013 года грузинская и абхазская стороны договорились о вскрытии в 2014 году в столице Абхазии захоронений, в которых покоятся грузины. Речь шла о неопознанных останках погибших в боях в марте 1993 года и в сбитом вертолете на горе Ахбюк в июле того же года, найденных в районах Бабушера и Гумиста. Так, в апреле 2016 года в Тбилиси похоронили 12 грузинских бойцов, погибших при взрыве самолета.

24 апреля в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси прошла гражданская панихида по 13 погибшим, перевезенным из оккупированной Абхазии. Память погибших почтили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и члены правительства. Останки были доставлены из Абхазии несколькими днями ранее. Все погибшие идентифицированы — это шестеро военнослужащих и семеро мирных жителей, передал Первый канал грузинского телевидения.

13 тел были переданы при посредничестве Международного комитета Красного Креста. С помощью этой организации с 2013 года были обнаружены останки 583 человек, пропавших без вести во время боевых действий. Из них опознаны тела 206 человек, 192 тел переданы родственникам. Пропавшими без вести до сих пор числятся 2355 человек, среди которых есть как военнослужащие, так и гражданские лица, передали "Новости-Грузия".

Грузия считает Абхазию, как и Южную Осетию, оккупированными Россией территориями. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".