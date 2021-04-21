Ростовский активист арестован за анонс акции в поддержку Навального

21 апреля 2021, 12:46

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к административному аресту на семь суток 22-летнего Артема Кислицина за призыв присоединиться к акции в поддержку Алексея Навального. Обвиняемый признал свою вину.

Как писал "Кавказский узел", акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Ростовской области 23 и 31 января. По данным губернатора Василия Голубева, на акции 23 января в областном центре было задержано 75 человек, после акции 31 января 42 участника уличных протестов были отправлены под административный арест, еще 80 активистам назначены штрафы. Сегодня силовики в Ростове-на-Дону задержали активистов Вадима Кобзева и Екатерину Верещагину и составили на них протоколы о хулиганстве.

Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону арестовал Артема Кислицина, который через Telegram призывал выйти на несанкционированный митинг, сообщил сегодня представитель пресс-службы суда. "Кислицин признан виновным по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга. Ему назначено наказание в виде семи суток административного ареста", - процитировал сегодня слова представителя суда "Интерфакс".

Житель Ростова-на-Дону "призывал людей выйти на несогласованный митинг, при этом осознавал, что он не подавал заявление на получение разрешения на проведение указанного мероприятия", сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

22-летний Артем Кислицин также разместил информацию о том, как подготовиться к митингу, сообщил другой источник в правоохранительных органах. "В ходе судебного заседания он признал свою вину", - привел слова источника "Блокнот-Ростов-на-Дону".

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает до 10 суток административного ареста.

Административное дело поступило в суд 20 апреля и в тот же день было рассмотрено, следует из карточки дела на сайте Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Новости об акциях в поддержку Навального "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Акции Навального".