Директор детсада в Кабардино-Балкарии обвинена во взяточничестве

16 апреля 2021, 17:35

Направлено в суд дело о вымогательстве взяток у подчиненных директором детсада в Кабардино-Балкарии, сообщила республиканская прокуратура.

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя дошкольного образовательного учреждения по уголовному делу о вымогательстве взятки и служебном подлоге, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, с апреля 2017 года по декабрь 2019 года директор детсада путем вымогательства получила взятку на сумму более 250 тысяч рублей за покровительство по службе. Также в январе 2018 года по ее указанию в табель учета рабочего времени были внесены ложные сведения о выполнении сотрудником своих обязанностей, предположило следствие. Уголовное дело направлено в Урванский районный суд, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством) предусматривает до 12 лет лишения свободы, часть 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) - до двух лет лишения свободы.

Комментариев обвиняемой или ее официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля в Верховный суд Кабардино-Балкарии было направлено дело бывшего мирового судьи, обвиненного в получении взятки за мягкое наказание по административному делу.