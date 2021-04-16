Нападение на Аблякимова в Махачкале обернулось уголовным делом

16 апреля 2021, 11:03

Полицейские в Махачкале начали расследование уголовного дела о нападении на активиста штаба Алексея Навального, сообщил сегодня сам Руслан Аблякимов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 февраля Руслан Аблякимов подвергся нападению в Махачкале. Он связал случившееся с анонсом открытия в Махачкале штаба Алексея Навального. Штаб открылся 11 апреля, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев. 12 апреля соратники Атаева сообщили, что не могут связаться с ним и его помощником Мурадом Манаповым. 13 апреля стало известно, что Атаев отбывает 10 суток административного ареста в Хасавюрте. Его помощник был арестован по обвинению в мелком хулиганстве и 14 апреля вышел на свободу. Он рассказал о подробностях задержания.

Руслан Аблякимов сообщил сегодня, что полиция в Дагестане завела уголовное дело после нападения на него в Махачкале. "Пока мы искали Эдуарда и Мурада (Атаева и Манапова), про меня вспомнил дознаватель из Советского РОВД Махачкалы (совпадение?). Поинтересовался, как у меня дела. Заодно сообщил, что отныне я ношу почетное звание потерпевшего по уголовному делу. Да, уголовку за февральское нападение на меня все же завели. Наверное, это можно считать нашей маленькой победой. Особенно на фоне существования всяких абсурдных дел, в которых мои коллеги стали обвиняемыми", - сказано на странице Аблякимова в Instagram.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.