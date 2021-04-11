Волгоградские активисты потребовали оказать медпомощь Навальному

11 апреля 2021, 20:00

Участники одиночных пикетов в центре Волгограда потребовали освободить оппозиционера Алексея Навального и других политических заключенных. Они также осудили недружественные действия России по отношению к Украине.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Навальный содержится в колонии в пыточных условиях, заявили 3 апреля участники одиночных пикетов в Волгограде. Акции протеста не повлияют на действия властей, но могут заинтересовать и "пробудить" горожан, пояснили пикетчики.

Представители оппозиции Галина Тихенко, Тамара Гродникова, Владимир Тельпук и Елена Шеина провели сегодня с 15:00 мск до 16:00 мск на Аллее Героев и проспекте Ленина в Волгограде одиночные пикеты.

Тамара Гродникова держала в руках плакаты: "Льготы Украине на нефтепродукты, а не аннексия и война". Рядом с ней у бордюра располагались плакаты "Свободу политзаключенным", "Путин, прекрати интриговать во внешней политике", "Требуется отвести российские войска от границ с Украиной".

Сосредоточение российских войск на границе с Украиной сеет напряженность не только в отношениях с соседним государством, но и со всем цивилизованным миром, сказала Тамара Гродникова корреспонденту "Кавказского узла". "Возможно, кое-кто в России заинтересован устроить на границе с соседом второй Афганистан", - предположила она. Россия, как инициатор распада СССР, "должна предоставлять экономическую поддержку бывшим республикам, новым государствам, в том числе и Украине", отметила она.

В 60 метрах от Гродниковой пикетировала пенсионерка из Волжского Галина Тихенко с плакатами "Каждый имеет право на охрану здоровья и медпомощь" и "Сегодня пришли за Навальным, завтра придут за мной, послезавтра - за тобой". "Требуем, чтобы Навальному оказали медицинскую помощь и вообще освободили из заключения", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Волгоградский областной суд 7 апреля оставил в силе штраф активистке Галине Тихенко за участие в акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Размер штрафа больше, чем пенсия, которую она получает.

Решение суда о штрафе за участие в акции 31 января не имеет под собой оснований, заявила пенсионерка. "У суда не было никакого основания меня штрафовать на 15 тысяч рублей, так как я не принимала участия в митинге, я там проводила одиночный пикет. Судья же апелляционного суда вообще пришел на суд с готовым решением, поэтому ни о какой объективности и честности не может быть и речи", - добавила Тихенко.

На другой стороне проспекта Ленина пикетировали Владимир Тельпук и Елена Шеина. На груди Тельпука висел плакат "Путин - враг России?". На бордюрах стояли плакаты с требованием освободить всех политзаключенных в России. Владимир Тельпук спорил с полицейскими, которые интересовались его политическими взглядами.

Елена Шеина провела пикет с плакатами "Россия без Путина", "Свободу Навальному", "Власть от несменяемости стала невменяемой", "Свободу политзаключенным" и другие. "Политзаключенным свободу. Свободу Навальному. Мы будем выступать с этими требованиями,. пока его не освободят", - заявила Елена Шеина.

К пикетчикам подходили прохожие. Некоторые соглашались с их требованиями, другие выражали свое несогласие с их позицией.

Студентки сфотографировались на фоне плакатов в защиту Навального. Девушки пояснили, что они поддерживают оппозиционного политика. "Мы тоже выступаем за его (Навального) освобождение. Сейчас не 37-й год. Репрессии неуместны!", - сказала девушка, представившаяся Юлией.

Лозунги в защиту Навального поддержал индивидуальный предприниматель Сергей Ковин, однако он не согласился с требованиями оказать поддержку Украине. "Почему это мы их нефтепродуктами должны бесплатно снабжать? Должны быть равноправные экономические отношения. И о какой вине России может идти речь в развязывании войны. Украина давно потеряла независимость, она управляется из США. Мы что, должны американцам сдаться?", - возмутился он.

Участников пикета поддержала пенсионерка Анна Скворцова. "Вне всяких сомнений Навального должны отпустить. И чем скорее, тем лучше. В российских тюрьмах становится слишком много политзеков. И перед Украиной мы в долгу: пора налаживать с братским народом отношения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".