Вырубленный лес у дома № 35 по улице Амбровая в Сочи. 7 апреля 2021 года. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

08 апреля 2021, 06:44

Сочинцы пожаловались на вырубку леса застройщиком

Лес в районе улицы Амбровой на Бытхе вырублен. Представитель застройщика утверждает, что никакого леса на участке не было, только сухостой, а вместо него будут оборудованы парковка, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Ущерб из-за вырубки леса на Бытхе составил порядка полумиллиона рублей, отметил руководитель управления лесопаркового хозяйства администрации Сочи Александр Мамлай.

Сообщение о вырубке деревьев на улице Амбровой в Сочи поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 6 апреля. "Уничтожили лес, где были краснокнижные деревья, священная гора для убыхов таила в себе поклонение этим вековым дубам, и вся флора и фауна, которая была на этом склоне, уничтожена", - утверждают авторы сообщения.

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Корреспондент "Кавказского узла" побывала на улице Амбровой 7 апреля и убедилась, что на указанном участке площадью более полутора гектаров ведутся работы по вырубке деревьев, которые вывозятся грузовиками. Возле многоквартирного дома по улице Амбровая, 35 вырыт огромный котлован.

Автор сообщения Тамара Ушакова, проживающая в упомянутом доме, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приобрела здесь квартиру, привлеченная тишиной и красивой природой. По ее словам, здесь росли сосны, дубы, каштаны, встречался самшит, плодоносили гранаты и хурма, обитали лисы, белки и зайцы.

«Я открывала окна и любовалась природой. Но этот рай был уничтожен за две ночи. Это было страшно. Наехала тяжелая техника. Деревья рвали с корнями и вывозили в неизвестном направлении. За две ночи вместо райского леса участок стал напоминать пустыню. Я звонила в полицию, в администрацию, но никто не приехал, никто не остановил этот беспредел. Приехали, когда уже все было вырвано с корнями», - рассказала пенсионерка.

Ее поддержал сосед Дмитрий. Он рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что купил квартиру на Амбровой только потому, что привлекла природа этих мест. По его словам, даже когда началась интенсивная застройки Бытхи, они не думали, что это коснется и их. "Это страшно, во что превратили застройщики и нашу жизнь, и нашу природу, куда приходили люди с других районов города подышать нашим свежим, чистым, лесным воздухом", - посетовал Дмитрий.

Жительница дома 31 по улице Амбровой, расположенного на другой ее стороне, Наталья Лысенко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что напротив ее окон неизвестный застройщик на участке под индивидуальное жилищное строительство строит многоквартирный дом. Обращения во все инстанции, по ее словам, с просьбой прекратить строительство встретили полное безразличие чиновников. «У нас одна детская площадка на пять домов. Вместо того, чтобы построить обещанную парковку, застройщик стал возводить со стороны нашего дома еще один многоквартирный дом окна в окна», - посетовала женщина.

Выяснить, кто ведет строительство МКД на указанном участке, корреспонденту «Кавказского узла» не удалось, так как рабочие отказались говорить, на кого работают. На заборе, огораживающем стройплощадки, отсутствовал паспорт объекта.

Паспорта объекта не было и на заборе стройплощадки со стороны дома 35 по улице Амбровая. Однако рабочие сообщили, кем наняты. Корреспондент "Кавказского узла" связалась с представителем застройщика Олесей Миценко, которая подтвердила, что на участке ведется строительство.

"Проводятся земляные работы на месте, где будет находиться парковка на 784 машино-места, в том числе и для жителей улицы Амбровой. «Леса» на данном участке не было – только сухостой и поросль. Уже скоро территория жилого комплекса будет обустроена. Здесь появятся детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха, которыми смогут пользоваться и жители Амбровой. Взамен временного терренкура, который был сделан осенью для того, чтобы жители улицы Амбровой могли быстро подняться на Бытху, строители заливают новую пешеходную дорожку. Она шире, удобнее, а на крутых спусках-подъемах будут сделаны ступеньки и установлены перила», - сообщила она.

Ведущий научный сотрудник НИИ цветоводства и горного садоводства, кандидат наук Сергей Салов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на месте нынешних стройплощадок на Бытхе ранее располагались земли сельхозназначения, где произрастали фруктовые плантации, теплицы, а также были покрытые лесом участки, которые распространялись от улицы Фабрициуса до улицы Тепличная в районе министерских озер. По его словам, все земли были выведены из категории сельхоземель в категорию земель поселений и подвергнуты интенсивной коммерческой застройке.

Руководитель управления лесопаркового хозяйства администрации Сочи Александр Мамлай сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "7 апреля отправлен в УВД Сочи расчет ущерба зеленым насаждениям на Бытхе".

"Ущерб лесопарковому хозяйству курорта составил порядка полмиллиона рублей", - сообщил он. При этом Мамлай отметил, что ни ему, ни его подчиненным не удалось выяснить, кто уничтожил лес на улице Амбровой. «Там 20 подрядных организаций кивают друг на друга! Поэтому направили в полицию и уведомили природоохранную прокуратуру, чтобы они взяли на контроль», - пояснил он.

Примечание:

"Сочинец обвинил власти в притворной борьбе с самостроями", "Жители Сочи пожаловались на оползни из-за самостроев", "Жители Сочи пожаловались на вырубку деревьев".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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