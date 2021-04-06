Дауд Мамилов в суде, июнь 2019 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Закрием Мамиловым

06 апреля 2021, 00:27

Защита добилась переквалификации дела Дауда Мамилова

Суд согласился изменить на более мягкую статью сыну ингушского депутата Дауду Мамилову, обвиняемому в причастности к террористам. Мамилов настаивает на своей невиновности, сообщила адвокат. 

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года апелляционный суд в Москве согласился с доводами адвокатов уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признав бездействие следствия по его делу. После этого дело Мамилова, обвиняемого в причастности к террористической организации "Исламское государство"*, передали новому следователю. В конце месяца обвиняемому впервые с момента ареста позволили встретиться с отцом. В сентябре 2020 года  Мамилов заявил о принуждении к даче признательных показаний. Силовик угрожает ему водворением в карцер, заявила адвокат.

Мамилов был задержан 29 апреля 2019 года. По версии следователей, пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Мамилов отрицает свою вину. В июне 2020 года за Дауда Мамилова безрезультатно поручилось более 70 жителей Ингушетии, в том числе депутаты Народного собрания. Закрий Мамилов, выступавший против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью.

Следствие по уголовному делу Мамилова завершено, материалы переданы для ознакомления защите и обвиняемому, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Людмила Толстоногова.

Она указала, что в обвинении действия Мамилова квалифицировались по статье об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). "Ознакомившись с материалами уголовного дела... защита заявила ходатайство о переквалификации деяния на аналогичный закон в более ранней редакции", сказала адвокат. "Ходатайство было удовлетворено, и это повлекло за собой изменение категории тяжести обвинения на более мягкую, при которой срок наказания не превышает 10 лет", пояснила Толстоногова.

Санкции статьи об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) предусматривают до двадцати лет лишения свободы.

Толстоногова полагает, что прямых доказательств участия ее подзащитного в запрещенной организации нет. "Подозрения в отношении Дауда Мамилова в ходе следствия не подтвердились. Во-первых, во время обыска в его доме не было обнаружено никаких запрещенных предметов и запрещенной литературы. Во-вторых, рассекреченные результаты оперативно-разыскной деятельности даже косвенно не подтверждают участие нашего подзащитного в запрещенной организации. В протоколах допросов засекреченных свидетелей, при прослушивании фонограмм нет упоминания о Дауде Мамилове", сказала она.

Мамилов отрицает все обвинения в свой адрес и настаивает на своей полной невиновности, указала Толстоногова.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Обвиняемый по делу "Дмитровского джамаата" умер в СИЗО", "Защита Дауда Мамилова раскритиковала следствие по его делу", "Арест Дауда Мамилова продлен в пятый раз".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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