Дауд Мамилов пожаловался на давление силовиков в СИЗО

18 сентября 2020, 01:56

Сын ингушского депутата Дауд Мамилов, обвиняемый в причастности к ИГ*, заявил о принуждении к даче признательных показаний. Человек из администрации СИЗО угрожает ему водворением в карцер, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в августе апелляционный суд в Москве согласился с доводами адвокатов уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признав бездействие следствия по его делу. После этого дело Мамилова, обвиняемого в причастности к террористической организации "Исламское государство"*, передали новому следователю. В конце августа обвиняемому впервые с момента ареста позволили встретиться с отцом.

Мамилов был задержан 29 апреля 2019 года. По версии следователей, пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Мамилов отрицает свою вину. В июне за Дауда Мамилова безрезультатно поручились более 70 жителей Ингушетии, в том числе депутаты Народного собрания. Закрий Мамилов, выступавший против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью.

Дауд Мамилов пожаловался на противоправные действия силовиков во время проверки работы СИЗО №5 в Кашире, где он содержится. Адвокат Людмила Толстоногова в связи с этим направила 16 сентября заявление на имя директора ФСИН России Александра Калашникова.

Следствие по делу Дауда Мамилова пока не окончено, но силовики, не имея на то специальных полномочий, вмешиваются в расследование уголовного дела, заявила адвокат корреспонденту «Кавказского узла». Мамилов сообщил защитнику, что подвергается давлению со стороны сотрудника, проводившего проверку в СИЗО.

«Он требовал от Мамилова признания вины в якобы, совершенных преступлениях, а в случае отказа стал угрожать, что ему будут созданы неблагоприятные условия содержания в СИЗО и его поместят в карцер», - сообщила Толстоногова.

Узнав от своего подзащитного об угрозах, Толстоногова составила протокол адвокатского опроса Дауда Мамилова. Отвечая на вопросы своего адвоката, Мамилов рассказал, что в его камеру, проверяющий пришел во время обязательной обеденной молитвы, которую Мамилов вынужден был прервать. Силовик отобрал у арестованного записи аятов из Корана, не объяснив, почему запрещено делать их выписки.

«Он также сказал, что со мной нужно обращаться более строго, и что теперь он будет наблюдать за мной лично», - говорится в протоколе опроса, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Спустя несколько дней после этой проверки Мамилова вызвали в оперативную часть. Тот же силовик начал задавать арестованному вопросы о ходе следствия по его делу. «Он мне устроил допрос, обвинял меня в совершении преступления, требовал от меня признания, что я якобы кого-то вербовал и отправлял в Сирию. Я отказался отвечать на его вопросы без адвоката, на что он сказал, что мне адвокат не нужен, что он найдет у меня массу нарушений порядка содержания в СИЗО и меня водворят в карцер. После общения с (силовиком) у меня стало болеть сердце», - приводятся слова Даудова в протоколе опроса.

Людмила Толстоногова заметила, что федеральный закон N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» запрещает применять к людям, содержащимся под стражей, пытки и иные действия, имеющие целью причинение физических или нравственных страданий.

Адвокат просит директора ФСИН Александра Калашникова инициировать проверку по заявлению Дауда Мамилова и установить сотрудника, который допустил противоправные действия в отношении подследственного во время проверки в СИЗО №5 Каширы. Дальнейшее общение Мамилова с этим сотрудником должно быть исключено, а самого силовика следует привлечь к ответственности, говорится в заявлении Толстоноговой.

Аналогичные жалобы адвокат направила в Генпрокуратуру, прокуратуру Московской области, а также уполномоченным по правам человека в России и в регионе. Кроме того, защита Мамилова уведомила Главнное следственное управление СКР по Московской области о попытках вмешательства в расследование уголовного дела.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.