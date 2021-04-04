Первая партия вакцины Vaxzevria поступила в Азербайджан

04 апреля 2021, 12:03

84 тысячи доз вакцины компании AstraZeneca доставлены в Азербайджан по программе COVAX, всего к началу лета в страну поступят 432 тысячи доз препарата для вакцинации от коронавируса, сообщил Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 января оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана заявил, что страна закупила четыре миллиона доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac. Прививками планировалось охватить до 40 процентов населения. 23 февраля Минздрав страны отчитался, что прививки от COVID-19 в Азербайджане получили около 200 тысяч человек. Вакцинация не должна стать поводом для снятия ограничений, так как иммунитет после прививки вырабатывается не сразу, а сам вирус мутирует, предупредили врачи. Жители Баку, опрошенные "Кавказским узлом", усомнились в эффективности вакцины.

В Азербайджане в связи с пандемией коронавируса действует карантинный режим. Запрещен въезд в некоторые города и районы и выезд из них. В некоторых городах ограничено передвижение жителей, действует система SMS-пропусков. При этом маски предписано носить как в помещениях, так и на открытом воздухе. С 25 января режим был смягчен - в стране возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, музеи и выставочные залы, а также объекты торговли, кроме торгово-развлекательных комплексов. 8 февраля возобновились занятия в школах, однако в связи с ростом числа заражений коронавирусом школьников в крупных городах и районах страны с 5 апреля вновь решили перевести на дистанционную форму.

Груз с вакцинами Vaxzevria 4 апреля прибыл в международный аэропорт Гейдар Алиев, сообщил со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Гасымова "Sputnik-Азербайджан". Это первая партия препарата из 84 тысяч доз, она отправлена из Южной Кореи по программе COVAX, отметил он.

COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, был учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов, говорится в сообщении "Интерфакса" от 18 декабря 2020 года.

По словам Гасымова, до конца мая в страну всего планируется ввезти 432 тысячи доз вакцины компании AztraZeneca, кроме того, из Китая планируется доставить 150 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac.

Доставка вакцин в страну в рамках платформы COVAX полностью финансируется государством, указал глава азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Эдвард Кавардин. Он также отметил, что необходимо добиться массовой вакцинации населения, "потому что самый эффективный способ борьбы с вирусом — вакцинация», процитировал его Haqqin.az.

Вакцина против COVID-19 компании AstraZeneca получила новое название Vaxzevria, сообщило 30 марта со ссылкой на европейское агентство EMA РИА "Новости". Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину. Так, ранее власти Австрии, Германии, Франции и Италии и еще 14 стран ЕС, а также Индонезия, Конго, Таиланд и Южная Африка решили приостановить вакцинацию AstraZeneca после информации о случаях смерти среди привитых от тромбоза, сообщила 16 марта "Газета.ru". В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями о безопасности своей вакцины, регулятор ЕС также объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной. Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения также пришел к выводу, что польза от вакцинации препаратом перевешивает риски. После этого несколько стран, в том числе Италия, Германия и Франция, вновь стали использовать вакцину, информировал ТАСС.

В Азербайджане общее число инфицированных достигло 268 174, из них 240 870 излечились, 3 648 умерли, 24196 продолжают лечение, говорится 4 апреля в сообщении оперативного штаба на сайте Кабмина страны.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".