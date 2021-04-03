Акция протеста в районе строительства Намахванской ГЭС 3 апреля 2021 года. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=176669910940022

03 апреля 2021, 19:49

Работы по строительству Намахванской ГЭС возобновились под охраной полиции

Подготовительные работы к строительству каскада Намахванских ГЭС возобновились сегодня вопреки обещаниям грузинских властей. Полиция не пустила протестующих на стройплощадку.

Как писал "Кавказский узел", протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. 14 марта защитники природы, гражданские активисты и политики приняли участие в акции на центральной площади Кутаиси, заявив, что власти Грузии отказываются от диалога с противниками строительства ГЭС и потребовав отставки главы Минэкономики. 29 марта премьер-министр Грузии объявил, что строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов.

К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции на реке Риони, которое ведет компания ЭНКА. 10 марта, на 136-й день протестов, около 50 активистов установили палатки на месте запланированного строительства ГЭС, чтобы спецтехника не могла начать работы. Ранее, 5 марта, с активистами встретилась министр экономики Грузии Натия Турнава. Во время встречи она пообещала, что правительство пересмотрит контракт с ЭНКА, рассказали активисты.

Передвижение в ущелье Риони ограничено в связи с возобновлением рабочего процесса предварительной подготовки Намахванской ГЭС в целях защиты безопасности и правопорядка, привел сообщение МВД Грузии "ИнтерпрессНьюс".

Сегодня возобновились подготовительные работы для строительства каскада Намахванских ГЭС. В район стянуто множество полицейских. Дорога в Намахвани была заблокирована полицией с обеих сторон, местным жителям не разрешили пройти на строительную площадку. "Они хотят узаконить беззаконие с помощью полиции, а мы просто хотим защищать свою землю", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова местного жителя, прозвучавшие в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Акция протеста в районе строительства Намахванской ГЭС 3 апреля 2021 года. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=176669910940022Протестующие не пожелали разойтись. "Мы не отступим, потому что правда с нами. Мы не откажемся от земли, на которой хотят построить дамбу", - сказал в эфире телеканала активист Нугзар Коделадзе.

В ущелье Риони прибыл новый директор турецкой компании "Энка", которая занимается строительством каскада - Мераб Ломинадзе. Он указал на необходимость строительства. "Мы уже реализовали ряд социальных проектов, и мы готовы расширять наши социальные пакеты. Очень важно, чтобы каждый житель этой долины почувствовал то благо, что эта ГЭС принесет не только стране, но и этой долине", - сказал Ломинадзе.

Протестующие не стали его слушать. "Вы не представитель министерства, вы не являетесь адресатом наших вопросов в целом. Кто бы ни был представителем [властей], кому нужно было дать компетентные ответы и кто принимал решения, все видели, что он сбежал с той встречи", - сказал новому директору в эфире телекомпании Варлам Голетани.

Протестующие проводили Мераба Ломинадзе криками "Уходи", "Все равно не построишь", передали "Новости-Грузия". На видео, опубликованном сегодня на странице телеканала "Формула" в Facebook, протестующие, сдерживаемые полицией, скандируют "Уходи".

Примечание:

"Подача электричества в Грузии восстановлена", "Власти упрекнули противников Намахванской ГЭС в политизации протеста", "Участники акции протеста в Кутаиси озвучили ультиматум властям".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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