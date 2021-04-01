Продлен арест обвиняемым по делу об убийстве Камалова

01 апреля 2021, 13:47

Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемым по делу об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова до 9 июня, сообщила пресс-служба суда.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2018 года родные и коллеги Хаджимурада Камалова добились передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следкома России. Расследование завершилось к концу сентября 2020 года. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. 14 января в Ростове-на-Дону состоялось первое судебное заседание по этому делу.

В организации и убийстве Хаджимурада Камалова обвинены, помимо Шамиля Исаева, еще трое уроженцев Дагестана – Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. Им предъявлены обвинения по статьям «Организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля», «Бандитизм», «Содействие террористической деятельности» и "Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей четырем жителям Дагестана, которых обвиняют по делу об убийстве в 2011 году учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова, сообщила сегодня пресс-служба суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей фигурантов дела до 9 июля и перешел к исследованию доказательств стороны защиты", – привел сегодня ТАСС слова сотрудника пресс-службы суда. Он добавил, что следующее заседание пройдет 7 апреля.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года, недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам – от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Хаджимурада Камалова.

Напомним, что на прошедших 20 и 21 января судебных заседаниях стороной обвинения зачитывались материалы дела. Адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров заявил, что обвинения против Шуайбова строятся на признательных показаниях, полученных под пытками. Брат Хаджимурада Камалова, Магди Камалов, признанный потерпевшим, считает, что на скамье подсудимых находятся непричастные к убийству. Дядя убитого, председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов также заявил, что не желает, чтобы за убийство были привлечены невиновные люди.